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Экономкласс не для всех. Что за коттеджный поселок строится недалеко от МКАД

02.11.2020 08:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Недалеко от МКАД строится новый коттеджный поселок. О нем еще мало кто знает. Двухквартирные блокированные дома, центральные инженерные сети, планировки без излишеств и невысокая цена квадратного метра. Будь такая возможность, сюда захотели бы переехать сотни минчан. Правда, есть нюанс: жилье предназначено лишь для одной категории граждан. Кому, почем и на каких условиях — съездили на место и узнали подробности.

Новый подход к застройке

Раньше участки под коттеджи в пригороде Минска массово выделялись очередникам, а сейчас небольшими партиями продаются всем желающим на аукционах. При этом потребность в жилье только возросла. Достаточно проехать по деревням и поселкам, где ведется активное строительство, чтобы понять их проблемы: обилие долгостроев, плохие дороги (а порой и их полное отсутствие), запаздывающие коммуникации. Да и в целом куда ни посмотри, застройка выглядит как-то хаотично и бессистемно. У такого подхода есть альтернатива, о которой уже давно говорят.

Новый формат заключается в комплексном освоении площадок — когда застройщик берет в аренду большой земельный участок, подводит коммуникации и строит коттеджи или таунхаусы по типовым проектам при долевом участии граждан. Особая роль в этой программе отводилась государственным застройщикам, которые должны обеспечить доступным загородным жильем очередников (и в первую очередь многодетные семьи). Реализованных примеров в стране пока немного — сказывается запрет на застройку пахотных земель и большие затраты на обеспечение участков инженерными сетями.

Как раз по такому принципу строится новый жилой массив в минском микрорайоне Сокол, что недалеко от Национального аэропорта. Через несколько месяцев здесь будут сданы в эксплуатацию 26 блокированных домов. Это первая очередь застройки, всего же в поселке будет 82 дома (162 квартиры). Все они достанутся многодетным семьям, состоящим на учете нуждающихся в Минске.

Экономкласс не для всех. Что за коттеджный поселок строится недалеко от МКАД
Экономкласс не для всех. Что за коттеджный поселок строится недалеко от МКАД
Экономкласс не для всех. Что за коттеджный поселок строится недалеко от МКАД

Коттедж, таунхаус или дуплекс?

Блокированный двухквартирный жилой дом — это коттедж или таунхаус? На самом деле, ни то и ни другое. Такой тип жилья часто называют дуплексом — дом на две семьи с отдельными входами и одной общей стеной. Таких дуплексов в Соколе уже целая улица.

— На сегодня сюда подведены и сданы в эксплуатацию все инженерные сети: газ, вода, электроэнергия, канализация, проложены дороги, — говорит Юрий Кочерго, директор УКС «Запад». — Если изначально предполагалось, что здесь будут коттеджи и участки по 12 соток, то позже было принято решение о строительстве двухквартирных домов и уменьшении участков до 6 соток — таким образом свой жилищный вопрос решат вдвое больше семей. Строительство началось весной этого года.

Экономкласс не для всех. Что за коттеджный поселок строится недалеко от МКАД

Важное условие — застройка должна была относиться к категории экономичных. В качестве готового проекта УКС рассматривал двухквартирные дома МАПИДа, однако на то время они не были сертифицированы и не значились в базе данных жилья типовых потребительских качеств. Потому пошли по пути разработки собственных планировочных решений. Требовалось спроектировать простой и недорогой, но в то же время удобный для жизни дом с оптимальными планировками.

Над проектом работали специалисты ЗАО «Оргстрой». В итоге получились вот такие двухэтажные дома, где площадь квартир варьируется от 100 до 137 квадратных метров. Всего было предложено пять планировочных решений и три варианта расцветки фасада.







Дома возводятся из керамзитобетонных блоков (по своим свойствам этот материал выигрывает у газосиликата), наружные стены утепляются пенопластом и штукатурятся. Крышу накрывают профилированным листом. Каждая квартира будет обеспечена площадкой для парковки автомобиля. Участки обнесут забором: между соседями — сетка, с улицы — деревянный штакетник. На заднем дворе предусмотрена небольшая терраса и площадка для отдыха. Земля будет принадлежать жильцам на праве частной собственности. Площадь не большая, но и не малая: 6 соток — как дачный участок.

Экономкласс не для всех. Что за коттеджный поселок строится недалеко от МКАД
Экономкласс не для всех. Что за коттеджный поселок строится недалеко от МКАД

Пока дуплексы находятся в разной степени готовности, в некоторые уже можно зайти и оценить планировку.

— Проблема многих коттеджей и таунхаусов — лишние метры. Большие комнаты, какие-то подсобки, подвалы, постирочные. Это дорого строить, дорого отапливать, трудно обслуживать. В нашем проекте все оптимизировано, — директор УКСа показывает нам квартиру площадью 137 «квадратов». На первом этаже здесь мини-котельная, кухня, спальня, санузел и гостиная с большим окном и выходом на террасу. На втором — еще три спальни, санузел и лоджия.

Экономкласс не для всех. Что за коттеджный поселок строится недалеко от МКАД







Высота потолка на первом этаже 2,7 метра, на втором под скатной крышей — от 2,1 до 3,6 метра. Позже во всех квартирах будет выполнена чистовая отделка.

— Она довольно бюджетная, типовых потребительских качеств — обои, линолеум. Все же мы находимся в определенных рамках по цене. Но, я считаю, в самый раз, чтобы сразу переехать и пожить какое-то время, пока дом будет давать усадку, — говорит директор УКСа.

Экономкласс не для всех. Что за коттеджный поселок строится недалеко от МКАД

Что с ценами?

Квартиры в дуплексах распределяются исключительно среди многодетных семей Минска. На каждый район города есть определенная квота, управления жилищной политики обзванивали очередников и предлагали строительство. Соглашались далеко не все. Ведь, несмотря на ограниченную прибыль УКСа, квартиру в дуплексе могут себе позволить лишь финансово состоятельные семьи.

В проектных декларациях указаны две цены. Например, для квартиры площадью 137,37 квадратного метра в жилом доме №1 — 1949 и 2040 рублей за «квадрат». Что это за разница?

1949 — это цена квадратного метра для так называемой нормативной площади (рентабельность ограничена 5%). Для многодетных семей норматив составляет 20 «квадратов» на человека. 2040 — цена квадратного метра для площади, превышающей нормативную (рентабельность на уровне 10%). Выходит, если в семье пять человек, то 100 «квадратов» посчитают по 1949 рублей, а оставшиеся 37 — по 2040. Таким образом, квартира с участком обойдется в 269 480 рублей, что сегодня составляет чуть больше $100 тыс. в эквиваленте. Стоит помнить о праве многодетных воспользоваться господдержкой по 240-му указу. Такой семье будет выделена адресная субсидия на погашение кредита.

Для сравнения: квартира площадью 100 квадратных метров обойдется той же семье из пяти человек примерно в 215 тыс. рублей, что сегодня эквивалентно более $81 тыс. Там «квадрат» считают от 2134 рублей. Вроде немало, но опять же не забываем о субсидии, а также о том, что в эту цену входит участок площадью 6 соток, смонтированные и подключенные центральные коммуникации, забор, чистовая внутренняя отделка, позволяющая сразу переехать, а не жить в ремонте.

Экономкласс не для всех. Что за коттеджный поселок строится недалеко от МКАД
Экономкласс не для всех. Что за коттеджный поселок строится недалеко от МКАД

И много ли желающих?

— Мы попали в сложный период, когда коммерческое кредитование жилья было фактически свернуто, — говорит Юрий Кочерго. — Метраж, превышающий нормативную площадь, дольщикам надо оплатить без помощи субсидии — и не у каждого есть кубышка, чтобы взять такую сумму. А банки денег не дают. Не скрою, было случаев десять, когда люди заключили договор, пошли брать коммерческий кредит, а им отказали, поскольку программы свернулись. Конечно, даже с учетом господдержки это немалые деньги, но семьи, готовые покупать такое жилье, в Минске есть. Особенный спрос у нас на вторую очередь застройки, где участки примыкают к лесу.

Экономкласс не для всех. Что за коттеджный поселок строится недалеко от МКАД

А может ли УКС строить такие же поселки, но для обычных дольщиков, готовых платить больше?

— Мингорисполком нацеливает государственных застройщиков на уменьшение очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан. Поэтому мы, как и другие УКСы, строим исключительно для очередников, многодетных семей, — очерчивает ситуацию Юрий Кочерго. — Сегодня мы также возводим новый квартал «Петровские верфи» на улице Семашко, и в УКСе нет ни одной коммерческой квартиры, которую мы могли бы предложить дольщикам.

Кстати, год назад комплексной малоэтажной застройке пророчили большие перспективы. Именно по такому принципу хотели развивать города-спутники вроде Смолевичей и Руденска. Однако в нынешней ситуации, когда тормозится финансирование даже минских социальных объектов, сложно предположить, когда эти планы начнут сбываться.

Экономкласс не для всех. Что за коттеджный поселок строится недалеко от МКАД

 
Теги: Минск
 
 
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Недалеко от МКАД строится новый коттеджный поселок. О нем еще мало кто знает. Двухквартирные блокированные дома, центральные инженерные сети, планировки без...
 
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