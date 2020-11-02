Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Козин: военное присутствие США и НАТО у границ Беларуси продолжает нарастать

На западном направлении в отношении Российской Федерации и Республики Беларуси "ничего не спокойно" ― там продолжается наращивание военного присутствия США и НАТО, рассказал собеседник радио Sputnik.

"Это военное присутствие носит комбинированный характер, поскольку принимают участие средства, которые призваны нести ядерное оружие, например, истребители-бомбардировщики двойного назначения, участвуют тяжелые виды вооружений, используется противоракетные средства, широко задействованы командно-штабные структуры стран НАТО, которые действуют в этом регионе и которые приглашаются к участию в маневрах", ― рассказал Козин.

Американцы не оставили в стороне планы использования тяжелой стратегической авиации, которая сертифицирована под доставку ядерного оружия, добавил эксперт

"Они уже неоднократно использовали тяжелые стратегические бомбардировщики для отработки условных ядерных ударов по полигонам в Литве недалеко от Калининградской области и по самой Калининградской области, на которую точат зуб не только поляки и литовцы, но и все кому не лень в НАТО", ― рассказал Козин.

По мнению эксперта, Беларуси необходимо отслеживать всяческие проявления милитаризации балтийского региона и наращивания там комбинированных сил и вооружений, но самостоятельно сделать это не получится.

"В одиночку у нее сил не хватит, только вместе с нами, это касается всех направлений― и противоракетной, и противовоздушной обороны, и вообще концентрации определенных сил вдоль границ Беларуси с государствами НАТО", ― говорит Козин.

Напомним, на минувшей неделе Александр Лукашенко заявил о необходимости по-прежнему быть готовыми адекватно реагировать на возможные внешние угрозы. Заявление прозвучало несмотря на состоявшийся ранее телефонный разговор с госсекретарем США Майклом Помпео, в котором в частности, говорилось, что "белорусской стороне не стоит опасаться угроз со стороны НАТО, Польши и Литвы".

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