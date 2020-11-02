|
Очереди на границе: более 870 фур ждут выезда в ЕС утром в понедельник
02.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя - Sputnik. Более 870 грузовых автомобилей стоят в очередях на границе Беларуси со странами Евросоюза утром в понедельник, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).
Очереди на границе Беларуси с соседними странами не исчезают на протяжении последних семи недель. Они то увеличиваются, то уменьшаются. Перед выходными в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей находилось более 580 грузовиков. По данным Госпогранкомитета на 8:00 понедельника, ситуация там вновь осложнилась.
© Sputnik / Виктор Толочко
На белорусско-литовской границе сейчас самая сложная обстановка в пункте пропуска "Котловка" - там стоят в очереди более 180. Есть проблемы с выездом в ЕС в пункте пропуска "Каменный Лог", где находятся более 160 авто. В пунктах пропуска "Привалка" и "Бенякони" очереди немного меньше: там в режиме ожидания по 110 и 90 большегрузов соответственно.
На границе с Латвией очереди наблюдаются в обоих действующих пунктах пропуска. В "Урбанах" утром в понедельник стоят более 120 машин, в "Григоровщине в два раза меньше" - около 60 фур.
Также есть затруднения с пересечением белорусско-польской границы. Так, в пункте пропуска "Брузги" находятся сейчас более 100 грузовиков. Кроме того, в "Берестовице" и "Козловичах" выезда в Польшу ждут более 30 и 20 фур соответственно.
Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном
На прошлой неделе в ГПК заявили, что
На минувшей неделе в Госпогранкомитете сообщили, что из-за сложившейся эпидемической обстановки в соседних странах Беларусь временно
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Госпогранкомитета, есть затруднения в пунктах пропуска на границе Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)