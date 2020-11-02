Очереди на границе: более 870 фур ждут выезда в ЕС утром в понедельник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя - Sputnik. Более 870 грузовых автомобилей стоят в очередях на границе Беларуси со странами Евросоюза утром в понедельник, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

Очереди на границе Беларуси с соседними странами не исчезают на протяжении последних семи недель. Они то увеличиваются, то уменьшаются. Перед выходными в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей находилось более 580 грузовиков. По данным Госпогранкомитета на 8:00 понедельника, ситуация там вновь осложнилась.

На белорусско-литовской границе сейчас самая сложная обстановка в пункте пропуска "Котловка" - там стоят в очереди более 180. Есть проблемы с выездом в ЕС в пункте пропуска "Каменный Лог", где находятся более 160 авто. В пунктах пропуска "Привалка" и "Бенякони" очереди немного меньше: там в режиме ожидания по 110 и 90 большегрузов соответственно.

На границе с Латвией очереди наблюдаются в обоих действующих пунктах пропуска. В "Урбанах" утром в понедельник стоят более 120 машин, в "Григоровщине в два раза меньше" - около 60 фур.

Также есть затруднения с пересечением белорусско-польской границы. Так, в пункте пропуска "Брузги" находятся сейчас более 100 грузовиков. Кроме того, в "Берестовице" и "Козловичах" выезда в Польшу ждут более 30 и 20 фур соответственно.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

На прошлой неделе в ГПК заявили, что грузовики не "застряли" и не "стоят в заторе или пробке" на границе, а постоянно двигаются. Белорусские пункты пропуска работают и ритмично запускают автомобили для оформления, но проблемы есть на сопредельных сторонах.

На минувшей неделе в Госпогранкомитете сообщили, что из-за сложившейся эпидемической обстановки в соседних странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска физлиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Однако эти ограничения не касаются водителей большегрузов.

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