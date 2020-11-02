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В списке задержанных на воскресной акции – более 300 человек
02.11.2020 09:21 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tut.by
Вчера в Минске и некоторых других городах прошла акция, посвященная Дню памяти.
На «Дзяды» в Минске состоялось традиционное шествия в Куропаты. В этом году оно сопровождалось жесткими задержаниями. По данным незарегистрированного правозащитного центра
Акции проходили не только в Минске, но и в других городах Беларуси – Гродно, Могилеве.
Среди задержанных были и журналисты издания "Новы Час". Белоруская ассоциация журналистов сообщает об избиении фотокорреспондента Дмитрия Дмитриева, у которого имелся бейдж и документы. Еще двоих журналистов-внештатников издания - Александра Зяньковича и Яну Трусило – отправили в Октябрьский РОВД Минска.
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Вчера в Минске и некоторых других городах прошла акция, посвященная Дню памяти.
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