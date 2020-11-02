«Перелом позвоночника и кошачий ВИЧ. Усыпляйте!» Истории о животных, которые выжили вопреки всему

Источник материала: Tut.by

Сейчас нам как никогда нужны положительные эмоции, которые стоит искать во всем: в красивом букете цветов, аромате свежесваренного кофе и, конечно, в общении с четвероногими друзьями. У вас их нет? Мы можем это исправить. Ведь вместе с брендом Purina мы продолжаем рассказывать о тех, кто очень нуждается в нашей помощи.

Но для начала — порция счастливых и мотивирующих историй о том, что благодаря неравнодушию жизнь может повернуться на 180 градусов. Кстати, вы можете прислать свою — и увидеть ее уже в следующем выпуске! Рассказы о ваших любимых питомцах, а также их фотографии мы принимаем по адресу mehmeh@tut.by

Как маленький щенок стал антистрессом для всей семьи

— Я в душе собачница, и лет до 25 собаки в моем доме были всегда. Но мне пришлось уехать на заработки в Америку, и первое, что сделал мой уже бывший муж, — избавился от нашей собаки. Для меня это до сих пор трагедия, о которой я не могу вспоминать без слез. После этого долго не решалась заводить четвероногого друга. Да и трое детей в какой-то мере останавливали.

Но когда я все-таки решилась, поняла, что буду брать питомца с улицы или из приюта. Перед глазами был опыт родных и друзей, которые сначала покупали породистых животных, а потом подбирали никому не нужных «метисов». Мало того что те оказывались более здоровыми и сообразительными, так у них и характер лучше: сколько ласки, тепла и любви они отдают хозяевам!





Я долго рассматривала песиков, которые ищут дом — как же их много! — и присмотрела малышку, спасенную волонтерами с улицы. Посмотрела ей в глаза — и поняла, что это мое.

Первая ночь, конечно, была трудной: мы живем в частном доме и спим на втором этаже, а малышка, которая еще не может подняться по лестнице, осталась на первом и начала плакать навзрыд. Ну что делать? Устроили с младшей дочкой себе «лежбище» на первом этаже. (Смеется.)





Эмоции у нашей девочки, которую мы назвали Лаки, пока зашкаливают. Только мы за дверь — она в слезы. Возвращаемся — чистый восторг, зацеловать готова. Столько любви мы с мужем и детьми давно не получали.





В туалет она ходит только на пеленочки. Конечно, грызет всё, но это нормально. Если заводишь щенка, нужно учитывать, что так и будет, и терпеть, пока поменяются зубки.

А вообще — собака просто бесподобная. Дети несутся домой после уроков со всех ног — и на час пропадают в прихожей, потому что играют с Лаки. Это антистресс для всей нашей семьи в эти непростые времена и огромное счастье. Теперь я уже не на чужом, а на личном опыте призываю всех забирать животных с улиц и у волонтеров!

Сакура — малышка, которую хотели лишить мамы и жизни — В октябре прошлого года Сакура почти месяц жила вместе с мамой в подъезде. Туда, оборудовав угол лотком, подстилкой и мисками, на время холодов небольшое семейство запустили неравнодушные жильцы. По каким причинам ни у кого не получилось забрать двух мелких животных хотя бы на передержку — неизвестно. Известно лишь то, что в доме жила одна недовольная женщина, которая не раз угрожала соседям расправой с котосемьей. «Через несколько дней после очередной угрозы кошку нашли мертвой во дворе. Котенка нигде не было. Однако по прошествии дней четырех девочка приползла к подъезду. У нее было обезвоживание, и она подтягивала лапки», — рассказывает девушка-волонтер Татьяна, которая увидела пост о покалеченном котенке во "ВКонтакте".

«Малышку снова пустили в подъезд, но домой даже в таком состоянии не забрали. Она еще несколько дней просидела на площадке в месте, где они жили с мамой. Только от игривого котенка не осталось ровным счетом ничего. Сакура лишь изредка отвлекалась на еду и воду. По словам соседей, слабая реакция была даже на шумы — девочка основную часть времени лежала, уткнувшись носиком в батарею. Увидев пост про нее и ее состояние, закрыть я его уже не смогла».

Физическое восстановление Сакуры заняло около трех недель. Но до полного казалось еще очень далеко. Кошечка очень долго боялась людей, постоянно прижимала ушки к голове, а глаза были полны обреченности. Но несмотря на то, что мы не скрывали всех этих нюансов, когда искали ей семью, для Сакуры через фактически полгода жизни на передержке нашлись очень добрые, понимающие люди.

Сакура осваивается в новом доме В новом и, наконец-то, постоянном доме девочка почувствовала себя в комфорте и безопасности уже через несколько дней — это очень быстро для запуганного котика.

Сегодня — это совершенно счастливая кошка, от которой хозяева получают много нежности, позитива и лечебного урчания! Болотная принцесса, или история про жизнь — Сейчас вся эта история кажется мне немного былью, немного сказкой, у меня прибавилось мудрости, тоски и седых волос. Но я рада, что есть на свете такая кошка Мориска, живая и веселая. Это был конец января, того самого необычно теплого для зимы, но порядком унылого и туманного. Мы отправились с другом в небольшой пеший поход по Налибокской пуще. Шли уже к деревне, перепрыгивая и обходя многочисленные лесные речки и ручейки. Местность в тех краях болотистая, а в теплую зиму и подавно. Вышли к небольшой дороге, когда я услышала кваканье. Громкое и надрывное. Неужели лягушки? В такую пору года? Я стала оборачиваться, остановилась, крутила во все стороны головой. Тут-то из куска придорожной грязи что-то отделилось и побежало ко мне, издавая квакающие звуки. Подбежало и легло мне на ноги, передними лапами обхватив щиколотки.

Я поняла, что это очень грязный котенок. Он весь состоял из грязи и слизи, ужасно пах и глядел одним глазом. На задних лапах были струпья, а мех свалялся. У нас из еды был только хлеб и сыр, я стала давать хотя бы сыр, а кроха жадно ел давясь. Сыр вреден для котов, надо было вообще что-то с ним решать. Друг сказал: — Брось его. Вид и запах, а также холодный разум советовал то же. Я увидела невдалеке дом. Понесла котенка туда. Положила у крыльца и стала уходить. Я шла, а сзади я слышала квакающий звук. Он бежал следом. Взяла на руки, котенок сразу обмочился. Наверное, со страху подумала я. Обернула дождевиком и отправилась к остановке. Транспорт ходил в ту деревню редко, нам грозило несколько часов ждать автобус. Пошли к трассе. Дорога на Гродно, машины неслись мимо, никто и не думал подвозить. Я сказала котенку: «Если в течение пяти минут кто-то остановится, я заберу тебя в Минск». Остановилась маршрутка. Я перехватила сподручней свою ношу, чтобы ничего не вытекало, и поехала домой. Дома был вызван штаб родственников. У меня практически не было опыта общения с домашними животными. Принесли антисептики, шампунь и все что нужно. Отмыли, протерли глаз. Оказалось, их все-таки два. Тощее существо, нежное и безумного благодарное, жалось к коленям. А еще даже в таком состоянии было видно, что это очень симпатичная кошка. Неприятная новость обрушилась на следующий день. Котенок стал писать и какать куда угодно, только не в лоток. Он вообще не понимал, что нужно туда идти, а моча выливалась на ходу. Надо было видеть, с каким лицом мы неслись к ветеринару. Ветеринар пальпировала котенка: — Всё ясно! Перебит позвоночник. Вот и хвост волочится неестественно. Перебиты нервные окончания, поэтому недержание мочи и кала. Будете усыплять? Ветеринар даже не стала котенка дальше смотреть. Ей было понятна его участь. Зачем тратить время. Мы там же купили первые памперсы для животных и поехали домой. У меня была истерика. Первая и настоящая. Убить я не могла, но было понятно, что я никому не пристрою этого котенка, а как с ним жить — непонятно. Вечером я сидела на кухне, на коленях лежал котенок. Девочка. Назвала Мориской, а если быть точнее, то Мориской-сосиской, болотной принцесской.

Она лежала на руках, смотрела в глаза и была ужасно смешной, милой и беззащитной. Меня поддержали друзья. Советами, участием, но самое главное, деньгами. Мы объехали много ветклиник. Кто-то пожимал плечами, кто-то спрашивал: — Зачем в лесу подбираете животных? Вы что, не понимаете, зачем их туда относят? Мы нашли в Минске одного волонтера, которая организовала приют для животных-инвалидов. Она выслушала мой рев и сказала спокойно: — Убивать не надо. Она же живая. Что? Веселая, классная и очень умная? Ну вот. Сдадут нервы… У меня, конечно, нет места, денег и сил. Но, в общем, привезете ее ко мне. Она же дала больше полезных советов, чем все ветеринары, к которым мы обращались. Например, сказала, что при такой травме у животного не сокращается мочевой пузырь, и его надо «выжимать», иначе он может разорваться, и котенку будет капец. Только мы наладили быт, как загноился хвост и стал отваливаться. Срочно отправились на операцию к минскому доктору Айболиту. Он сказал важные слова: — Любите ее такой, какая она есть. И прекратите ее мучить. К сожалению, человек слаб. Я тоже оказалась не такой сильной, как надеялась. Стала готовиться передавать кошку в приют для животных-инвалидов. Хозяйка сказала: «Сдайте только тест на ВИК». Погуглила, кошачий ВИЧ. Даже засмеялась. Откуда у кошки, подобранной на болоте маленьким котенком, ВИК? Сдали анализ, пришел результат. Я не сразу поняла его смысл. То есть… Как положительный? В смысле? Дальше читала статьи. Не заразен для собак и людей, только для котов, передается с укусами. Не так агрессивен, как человеческий… Мне казалось, это конец. Это поражение в борьбе за право на жизнь Мориске. Она же росла и ела, бегала, как ни в чем не бывало. Злилась на памперс, но, в общем, отличалась большим умом. Смотрела, как человек. Казалось, она всё понимает. Из покорной нежной тряпочки она стала очень бойкой козицей. Задние ноги от травмы не пострадали, и она скакала на любые высоты. Чуть-чуть наглая, но скорее пробивная, очень жизнелюбивая и любопытная. Садилась со мной смотреть фильмы и передачи, требовала, чтобы я показала, что я смотрю в телефоне. Засовывала нос и следила. В этот момент появился тот самый «святой человек», волонтер, умница и просто девушка с большим сердцем. Она живет в Москве. Прислала ссылки на лекции по ВИК, где рассказывают, что это и как, как с этим жить, как лечить в случае надобности. Скинула варианты, которые давали шанс на восстановление мышечного тонуса внутренних органов, консультировала, рассказывала, как обстоят дела в ее родном городе. К сожалению, я скажу, что ветеринария Беларуси по домашним животным на шаг, а то и два отстает от московской, не говоря уже про Европу. Мы приняли решение, что Мориску она заберет, понимая и осознавая ответственность и сложность кошки. Мы отправились в Москву с большими приключениями, на свой страх и риск. Кстати, сами не осознавая, успели в последние выходные: на следующий день границу закрыли на карантин. Говорят, трехцветные кошки приносят удачу. Я знаю, что Мориска очень удачливая кошка. Еще день-два, и она бы в мучениях умерла в придорожной грязи на безлюдной лесной дороге. Ее многократно предлагали убить, усыпить, «перестать мучить». Список ее болезней не всякому человеку по силам. Но какая жажда жизни! Сейчас она выросла и из красивого котенка превратилась в молодую красивую кошку. Ее стерилизовали. Она отлично перенесла операцию, и заживление прошло штатно, несмотря на иммунодефицит. Новые хозяева наладили быт, кошка живет без подгузников. Хотя по-прежнему ужасно ругается, когда ее несут выдавливать мочу. Мне присылают фото и видео. Сдержать улыбку невозможно. Она — сама жизнь! Я зареклась брать животных. За два месяца, что она прожила у меня, я очень устала. Мне казалось, что вместе с ней я отдаю сердце. Редкое чувство: радость освобождения и горечь расставания. Если только на передержку, чтобы спасти живое существо, чтобы дать шанс ему и тому человеку, который сможет заботиться, у кого в сердце есть небольшое пустое место размером с кота.

С кошку, ага. С Мусю. Выброшена на дачах, выжила там вопреки и потому что.





Мы стерилизовали ее, протравили от блох и клещей, и мечтаем, чтобы эту осень она встретила, глядя из дома на дождь и непогоду, а не дрожа и промокая. Очень спокойная и ласковая, неприхотливая и самостоятельная. С ней не будет проблем, только радость.





Телефон для связи: +375 29 254 07 67 — Елена

Помимо Муси, в этом выпуске ищет дом еще несколько бездомных котов, которые очень ждут вашей помощи

Пуаро





— Этот мальчик уже настрадался за свою совсем небольшую, шестимесячную, жизнь. Сначала рождение на улице, где он должен был защищать маленьких сестричек от десятков опасностей. Потом — кочевание по передержкам. Бедный кот переезжал уже 5 раз! Девчонки быстро нашли дом (кстати, не без помощи «Меха дня» !), а Пуаро, как говорят волонтеры, «застрял».





Котик привит и готовится к кастрации. Он красив, как кошачий бог. Огромный уже сейчас, а вырастет еще — будет знатным котовеликаном. Он очень аккуратный — мы таких еще не встречали. Деликатно кушает, ходит исключительно в лоток и даже не рассыпает наполнитель. Дружит с другими котиками и даже с собакой.

Есть только одно «но»: Пуаро очень боится людей. Нет, он не кусается, не царапается, он просто не дается в руки, прячется, не бежит на «кис-кис». Раньше он был более открытым, но постоянные переезды усугубили ситуацию. К сожалению, котов-интровертов никто не ценит и не любит: все ждут мгновенной преданности и ласки от спасенного животного. И мальчику просто не оставляют шансов.





Передержка заканчивается, а это значит, что Пуаро ждет очередной переезд и новый стресс. Мы очень надеемся, что этого удастся избежать и что мы сможем найти человека, который оценит красоту, самодостаточность и застенчивость этого прекрасного животного.





Помогите ему поверить в людей!

Телефон для связи: 8 044 598 86 68 — Полина

Дуняша и Нюша

Дуняша — белоснежная кошечка, веселая и игривая, как и положено здоровеньким котяткам ее возраста. Необычайно грациозная и милая!





Прекрасно ладит с другими животными. Дуняшке 6 месяцев, стерилизована и вакцинирована. Эта великолепная кошечка-подросток принесет вашему дому позитив, улыбку и радость.





Нюша — ласковая и нежная, а еще шустрая и игривая. Может посидеть на руках и спеть вам свою кошачью песенку.





Она тоже стерилизована и вакцинирована, к лоточку и когтеточке приучена. Нюша всегда встретит с работы, выслушает, не перебьет во время разговора.





Приходите знакомиться!

Телефон для связи: +375292645483 — Любовь

Партнер проекта:

Мы верим, что людям и домашним животным лучше вместе, и сейчас эта связь важна как никогда. PURINA заботится о вас, ваших питомцах и оказывает помощь тем, кто в ней нуждается, чтобы братья наши меньшие и их хозяева оставались счастливыми и здоровыми.