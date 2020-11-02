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Главный инженер: Реальный срок запуск БелАЭС – конец III квартала 2021 года

02.11.2020 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Главный инженер БелАЭС Анатолий Бондарь допустил смещение промышленного запуска 1-го блока Белорусской АЭС с февраля на конец III квартала 2021 года.

«Мы подтверждаем принятые обязательства по срокам, графику… Мы проверяем то, что было на блоках-прототипах и что было рассчитано учеными Курчатовского института... У нас в графиках стоит конец февраля 2021 года. Но это уже освоение стопроцентной мощности и процедурное, как положено по всей нормативно-правовой документации, сдача в промышленную эксплуатацию с проведением комплексных испытаний», - сказал Бондарь в эфире СТВ.

«Но я бы хотел назвать срок — конец третьего квартала (ред. - 2021 года)», - добавил он.

Ранее, второй реактор БелАЭС планировалось запустить в промышленную эксплуатацию в мае 2022 года.

 
 
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Главный инженер БелАЭС Анатолий Бондарь допустил смещение промышленного запуска 1-го блока Белорусской АЭС с февраля на конец III квартала 2021 года.
 
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