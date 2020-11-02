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В Гонконге задержаны семь оппозиционных политиков

02.11.2020 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Гонконге задержаны семь оппозиционных политиков, в том числе четыре действующих депутата Законодательного совета, сообщила местная полиция в воскресенье, 1 ноября.

По ее версии, задержанные имели отношение к беспорядкам в парламенте этого специального административного района Китая в начале мая. Шести мужчинам и одной женщине грозят до 12 месяцев тюрьмы. Левоцентристская либеральная Демократическая партия уже осудила задержания, передает DW.

Протесты в законодательном органе 8 мая вспыхнули после того, как глава пропекинской партии Демократический альянс за улучшение и прогресс Гонконга Старри Ли была избрана председателем одного из ключевых комитетов парламента, который отвечает, в частности, за проверку конституционности законопроектов. Оппозиционные депутаты начали высказывать недовольство избранием Ли, бросать бумаги и подняли в знак несогласия плакаты с надписью "злоупотребление властью".

Законодательный совет Гонконга - однопалатный парламент в составе 70 депутатов. Более половины депутатского корпуса (40 законодателей) избирается прямым голосованием по территориальным округам, другую половину (30 депутатов) выдвигают из представителей по большей части провластно настроенных отраслевых сообществ по профессиональному признаку.

 
 
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В Гонконге задержаны семь оппозиционных политиков, в том числе четыре действующих депутата Законодательного совета, сообщила местная полиция в воскресенье, 1...
 
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