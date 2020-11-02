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Число задержанных 1 ноября в Беларуси превысило 380 человек

02.11.2020 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Cиловики и омон 1 ноября в Беларуси задержали не менее 380 человек, вышедших на традиционное шествие «Дзеды», приуроченное ко дню поминовения предков, который отмечается 2 ноября.

Такое число значится в списках волонтеров на 8:00. Больше всего задержанных в Минске. Задержания проводились также в Могилеве, Гродно, Бресте и Жодишках.

Белорусская оппозиция уже много лет проводит шествие от центра Минска к урочищу Куропаты, где захоронены жертвы массовых сталинских репрессий.

В этом году шествие не было санкционировано и проходило в рамках акций протеста после фальсифицированных выборов 9 августа.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Cиловики и омон 1 ноября в Беларуси задержали не менее 380 человек, вышедших на традиционное шествие «Дзеды», приуроченное ко дню поминовения предков, который...
 
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