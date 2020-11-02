В Грузии подвели итоги первого тура выборов в парламент

Источник материала: АФН

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" (ГМДГ) набрала 48,15% голосов избирателей по итогам первого тура выборов в однопалатный парламент страны.

Оппозиционный блок "Единое национальное движение - объединенная оппозиция Сила в единстве" (ЕНД) занимает второе место с 27,14%. Такие данные в воскресенье, 1 ноября, привела Центральная избирательная комиссия Грузии по итогам обработки 100 процентов бюллетеней.

Между тем сторонники оппозиционных партий, не согласных с итогами голосования, провели акцию протеста перед зданием парламента на проспекте Руставели в Тбилиси, передает DW.

"Нам просто плюнули в душу. Режим Иванишвили должен быть прекращен. Выборы не были действительными, мы еще раз заявляем, что не признаем итоги этих выборов и требуем проведения новых парламентских выборов, досрочных выборов", - заявил один из активистов.

Как передало издание "Кавказский узел", сторонники оппозиции прорвали полицейское оцепление у резиденции председателя ГМДГ Бидзины Иванишвили и призвали его отреагировать на их требования.

Между тем в ЕС уже заявили, что, по мнению Брюсселя, основные свободы на выборах были соблюдены. "Согласно совместному заявлению с учетом предварительных выводов и заключений международных наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Совета Европы и НАТО, выборы прошли в конкурентной борьбе и в целом основные свободы были соблюдены", - уверены в Европейской службе внешних связей (EEAS).

Посольство США в Грузии также сообщило, что разделяет первичную оценку БДИПЧ ОБСЕ, что "парламентские выборы в Грузии были проведены в конкурентной среде и при защите основных свобод", несмотря на наличие "широко распространенных утверждений о давлении на избирателей", а также о размытости границы "между правящей партией и государством" в некоторых аспектах избирательного процесса.

В Вашингтоне в этой связи предложили всем сторонам учесть все недостатки, прибегнув ко второму туру, а также проведя работу в послевыборный период.

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, с 2004 по 2015 годы являвшийся лидером ЕНД, назвал итоги парламентских выборов триумфом грузинских оппозиционных сил. Он счел первоочередной задачей формирование правительства национального единства с другими оппозиционными партиями. Саакашвили добавил, что не будет претендовать на пост премьер-министра в этом правительстве.

Парламентские выборы в Грузии проходили по новым правилам. Порог для прохождения партий был снижен с 3 до 1 процента. В выборах принимали участие 48 партий и два блока. В парламент Грузии выбирают 150 депутатов: 120 - по спискам и 30 - по мажоритарной системе. Парламент избирается на четыре года.

Второй тур выборов пройдет во всех 8 одномандатных округах Тбилиси, а также в 6 округах в регионах - в Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Хашури, Рустави и Телави. Согласно опубликованным ЦИК данным, в указанных округах ни один из кандидатов в мажоритарные депутаты не сумел преодолеть необходимый 50-процентный барьер. Всего в Грузии 30 одномандатных округов.

Второй тур состоится, предположительно, 21 ноября.