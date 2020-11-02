Друг Лукашенко проиграл первый тур президентских выборов в Молдове

Источник материала: АФН

Выборы президента Молдовы, состоявшиеся в воскресенье, 1 ноября, не выявили однозначного победителя.

Действующий глава государства Игорь Додон набирает 33% голосов после подсчета Центральной избирательной комиссией (ЦИК) 99% бюллетеней. Его основная соперница, председатель Партии действия и солидарности (PAS) и бывшая премьер-министр Майя Санду получает более 35,5%. Явка составила около 43%.

Остальные кандидаты на момент публикации существенно отставали. Так, 17% избирателей поддержали председателя "Нашей партии", мэра города Бельцы Ренато Усатого, депутат от партии "Шор" Виолетта Иванова набрала 7% голосов, а руководитель "Платформы "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе – 3%, сообщает DW.

Президента Молдовы избирают на 4 года. Игорь Додон занимает высший государственный пост с конца 2016 года. На пост главы государства претендовали 8 человек. Второй тур выборов ожидается 15 ноября.