ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Друг Лукашенко проиграл первый тур президентских выборов в Молдове

02.11.2020 09:33 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Выборы президента Молдовы, состоявшиеся в воскресенье, 1 ноября, не выявили однозначного победителя.

Действующий глава государства Игорь Додон набирает 33% голосов после подсчета Центральной избирательной комиссией (ЦИК) 99% бюллетеней. Его основная соперница, председатель Партии действия и солидарности (PAS) и бывшая премьер-министр Майя Санду получает более 35,5%. Явка составила около 43%.

Остальные кандидаты на момент публикации существенно отставали. Так, 17% избирателей поддержали председателя "Нашей партии", мэра города Бельцы Ренато Усатого, депутат от партии "Шор" Виолетта Иванова набрала 7% голосов, а руководитель "Платформы "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе – 3%, сообщает DW.

Президента Молдовы избирают на 4 года. Игорь Додон занимает высший государственный пост с конца 2016 года. На пост главы государства претендовали 8 человек. Второй тур выборов ожидается 15 ноября.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выборы президента Молдовы, состоявшиеся в воскресенье, 1 ноября, не выявили однозначного победителя.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тайфун "Гони"на Филиппинах: 10 человек погибли, трое пропали без вести
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика