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Латвия заблокировала поставки электричества с БелАЭС

02.11.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) разработала специальный алгоритм, который не позволит Беларуси продавать электроэнергию с БелАЭС.




Согласно данной методики, которую поддержала и Эстония, все страны, имеющие межсетевое соединение с республикой, при поставках электроэнергии в Латвию или Эстонию, будут обязаны предоставить документы, подтверждающие место её производства.

Таким образом власти Литвы реализовали постановление об отказе торговли электроэнергией с Беларусью, о котором заявляли ещё в августе.
 
 
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Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) разработала специальный алгоритм, который не позволит Беларуси продавать электроэнергию с БелАЭС.
 
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