ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава Федерации шахмат Беларуси Сорокина: «Сотрудники РУВД сказали о проверке деятельности федерации, изъяли телефон и флеш-карты. Примерно семь часов провела в их компании»

02.11.2020 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Анастасия Сорокина, председатель Федерации шахмат Беларуси, вице-президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) рассказала о подробностях, как 29 октября она перестала выходить на связь – как оказалось, отправившись в одно из РУВД Минска.




Практически весь день никто не знал, что с Сорокиной и где конкретно она находится, благо в тот же день Анастасию отпустили. Она сразу же уехала в Москву (в плановую командировку), а немного придя в себя, рассказала «Трибуне» подробнее о том, что же произошло.

– 29 октября, как раз в день рождения моей дочери, ко мне утром домой приехали сотрудники Партизанского РУВД Минска. Мне сказали, что проводится проверка деятельности федерации шахмат. В процессе разговора изъяли телефон и флеш-карты, а потом отвезли в РУВД. Если честно, я думала, что это стандартная проверка документации в рамках действующего законодательства. Учитывая, что мы в федерации максимально открыты и соблюдаем закон, запрошенные документы быстро представили, на необходимые вопросы я ответила.

– На каком основании у вас изъяли телефон и флеш-карты?

– Это мне самой непонятно. Я уже написала заявление на возврат моих личных вещей.

– С какими словами и когда вас отпустили?

– Сказали, что, если появятся дополнительные вопросы, нужно будет прийти снова. Сотрудники пришли к нам домой около 8 утра, а вышла из РУВД я около трех дня – получается, примерно семь часов провела в компании представителей правоохранительных органов. Примерно столько длится классическая партия в шахматы :).

– Сейчас вы находитесь в Москве. Уехали в целях безопасности?

– Нет, это заранее запланированная командировка, в том числе для проведения переговоров с ФИДЕ о минимизации негативных последствий отказа от проведения шахматной олимпиады белорусской стороной, – сказала Сорокина.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анастасия Сорокина, председатель Федерации шахмат Беларуси, вице-президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) рассказала о подробностях, как 29 октября она...
 
Новости дня
Новости разные
 
Главный инженер: Реальный срок запуск БелАЭС – конец III квартала 2021 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика