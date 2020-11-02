Глава Федерации шахмат Беларуси Сорокина: «Сотрудники РУВД сказали о проверке деятельности федерации, изъяли телефон и флеш-карты. Примерно семь часов провела в их компании»













Практически весь день никто не знал, что с Сорокиной и где конкретно она находится, благо в тот же день Анастасию отпустили. Она сразу же уехала в Москву (в плановую командировку), а немного придя в себя, рассказала «Трибуне» подробнее о том, что же произошло.





– 29 октября, как раз в день рождения моей дочери, ко мне утром домой приехали сотрудники Партизанского РУВД Минска. Мне сказали, что проводится проверка деятельности федерации шахмат. В процессе разговора изъяли телефон и флеш-карты, а потом отвезли в РУВД. Если честно, я думала, что это стандартная проверка документации в рамках действующего законодательства. Учитывая, что мы в федерации максимально открыты и соблюдаем закон, запрошенные документы быстро представили, на необходимые вопросы я ответила.





– На каком основании у вас изъяли телефон и флеш-карты?





– Это мне самой непонятно. Я уже написала заявление на возврат моих личных вещей.





– С какими словами и когда вас отпустили?





– Сказали, что, если появятся дополнительные вопросы, нужно будет прийти снова. Сотрудники пришли к нам домой около 8 утра, а вышла из РУВД я около трех дня – получается, примерно семь часов провела в компании представителей правоохранительных органов. Примерно столько длится классическая партия в шахматы :).





– Сейчас вы находитесь в Москве. Уехали в целях безопасности?





– Нет, это заранее запланированная командировка, в том числе для проведения переговоров с ФИДЕ о минимизации негативных последствий отказа от проведения шахматной олимпиады белорусской стороной, – сказала Сорокина.