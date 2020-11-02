Иосуб: Доллар может обновить исторический максимум













Myfin.by. — Белорусский рубль прервал тенденцию предыдущих восьми недель на укрепление и снизился сразу к трем валютам, включая даже упавший российский рубль, — отмечает старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в комментарии





За неделю доллар подорожал на 3,75%, евро вырос на 2,49%, российский рубль подорожал на 0,23%.





В результате валютная корзина подорожала на 1,73%.





—Последний раз такая динамика по стоимости корзины и одновременный рост сразу трех иностранных валют были в конце августа, — напоминает эксперт.





По его прогнозам, на начавшейся неделе рост иностранных валют может быть продолжен. Больше всех это затронет американский доллар.





Доллар может достичь 2,73 белорусского рубля, обновив исторический максимум.





Евро может вырасти до 3,15 белорусского рубля.





А российский рубль может подорожать до 3,34 белорусского рубля за 100 российских.