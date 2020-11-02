Плакат дня. «Дожмём даже без рук!» - ответ белорусов





Фото Радыё Свабода





С таким плакатом на воскресном марше 1 ноября вышел один из протестующих.





Напомним, в пятницу на встрече с коллективом МВД Александр Лукашенко пригрозил: «Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук».



