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Плакат дня. «Дожмём даже без рук!» - ответ белорусов

02.11.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как протестующие отреагировали на угрозу Лукашенко.


Фото Радыё Свабода

С таким плакатом на воскресном марше 1 ноября вышел один из протестующих.

Напомним, в пятницу на встрече с коллективом МВД Александр Лукашенко пригрозил: «Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук».
 
 
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Как протестующие отреагировали на угрозу Лукашенко.
 
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