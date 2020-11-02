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Плакат дня. «Дожмём даже без рук!» - ответ белорусов
Источник материала: Партизан
Как протестующие отреагировали на угрозу Лукашенко.
Фото Радыё Свабода
С таким плакатом на воскресном марше 1 ноября вышел один из протестующих.
Напомним, в пятницу на встрече с коллективом МВД Александр Лукашенко пригрозил: «Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук».
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Как протестующие отреагировали на угрозу Лукашенко.
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