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"Белорусы вновь демонстрируют невероятную храбрость против бронетехники, оружия и насилия"

02.11.2020 09:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс 1 ноября поддержал народ Беларуси в стремлении к свободе.

"Белорусы вновь демонстрируют невероятную храбрость против бронетехники, оружия и насилия"

«Очередное воскресенье белорусы мирно демонстрируют невероятную храбрость против бронетехники, оружия, нацеленного на них, и насилия», — написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на своей странице в "Твиттере", комментируя прошедший 1 ноября в Минске Марш против террора, передает БелаПАН.

«Их стремление к свободе и такая решительность необратимы. Наша поддержка народа Беларуси непоколебима», — заявил дипломат. Свою запись он сопроводил фотографией, на которой демонстранты стоят с поднятыми руками перед строем экипированных силовиков.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс 1 ноября поддержал народ Беларуси в стремлении к свободе.
 
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