"Белорусы вновь демонстрируют невероятную храбрость против бронетехники, оружия и насилия"

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс 1 ноября поддержал народ Беларуси в стремлении к свободе.





«Очередное воскресенье белорусы мирно демонстрируют невероятную храбрость против бронетехники, оружия, нацеленного на них, и насилия», — написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на своей странице в "Твиттере", комментируя прошедший 1 ноября в Минске Марш против террора, передает БелаПАН .

«Их стремление к свободе и такая решительность необратимы. Наша поддержка народа Беларуси непоколебима», — заявил дипломат. Свою запись он сопроводил фотографией, на которой демонстранты стоят с поднятыми руками перед строем экипированных силовиков.