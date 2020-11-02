Китайская Changan показала первые изображения своего флагманского кроссовера

Источник материала: Tut.by

Компания Changan готовит еще одну модель из серии Uni, первенец которой — кроссовер Uni-T — дебютировал весной этого года. Новый «паркетник» с обозначением Uni-K должен стать самой роскошной и дорогой моделью бренда.





Uni-K заметно крупнее Uni-T — в длину кроссовер достигает 4,86 м, ширина составляет 1,95 м, а между осями у автомобиля насчитывается 2,89 м. Внешность Uni-K решена в новом и более смелом стиле — новинка не похожа на существующие кроссоверы Changan, однако налицо некоторые цитаты от Porsche Cayenne Coupe (при взгляде на машину сбоку и сзади).









Для моделей семейства Uni китайцы обещают богатое оснащение, передовую технику и электронику. Из особенностей Uni-K — полностью светодиодная оптика, выдвижные ручки дверей и квартет круглых выхлопных патрубков. Под капот новинка получит бензиновую турбо-«четверку» объемом 2 л (отдача пока не называется), работающая в комбинации с 8-ступенчатым «автоматом» Aisin и полным приводом.





Все подробности о новом кроссовере Changan станут известны во время премьеры в конце ноября на автосалоне в Гуанчжоу. Старт продаж запланирован на начало следующего года — ожидается, что в Китае стартовая стоимость Uni-K составит около 27 тысяч долларов.