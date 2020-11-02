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A1 и life:) сказали, как будут компенсировать отключения интернета «по требованиям госорганов»
Источник материала: Tut.by
В life:) и А1 рассказали, как собираются компенсировать время «простоя» при ограничениях доступа в Сеть через мобильный интернет в Минске за октябрь «из-за мер, принятых уполномоченными государственными органами».
life:)
На официальном сайте оператора
— В течение нескольких дней октября 2020 года у части наших абонентов в Минске были проблемы с доступом к мобильному интернету. Причиной тому стали меры, принятые уполномоченными государственными органами. Мы ценим лояльность своих клиентов и подготовили персональные бонусы для тех, кто столкнулся с недоступностью сервиса. Клиенты life:) смогут получить следующие бонусы на выбор:
Действовать бонус будет в течение 30 дней после его начисления. Активировать бонус возможно только один раз в месяц в любое время. Можно воспользоваться одним бонусом в зависимости от своих потребностей.
Как подключить бонусный трафик, минуты или SMS
Необходимо отправить SMS-сообщение на короткий номер 3866. В сообщении нужно указать:
Как быстро будет начислен бонус
Оператор добавит бонус в течение нескольких минут и отправит подтверждающее SMS. Бонусные минуты, трафик и SMS можно будет использовать в течение 30 дней после начисления.
А1
На сайте компании
— В связи с ограничениями в работе мобильного интернета в Минске 4, 11, 18 и 25 октября 2020 года (общее время некорректной работы сервиса составило 19 часов 27 минут), связанными с выполнением требований уполномоченных государственных органов и возникшими по независящим от компании причинам, руководством А1 принято решение о проведении компенсаций абонентам мобильной связи (физическим и юридическим лицам), которые столкнулись с проблемой недоступности сервисов в указанный период, в соответствии со следующим алгоритмом:
Абоненты-физические лица в период с 10 по 30 ноября получат интерактивные SMS-уведомления с предложением выбрать компенсационный пакет. Для отправки данных интерактивных сообщений компания А1 использует 5-значный код, начинающийся на 411 (в диапазоне от 41118 до 41134), который появится на экране смартфона абонента как номер отправителя. Отправка абонентом ответного сообщения на этот номер с выбранным пакетом не тарифицируется.
В случае, если тарифный план включает безлимитные звонки (например, тарифы линейки «Комфорт+») или у абонента подключен пакет «Безлимит минут во все сети», то пользователю будет предоставлена возможность подключить только пакет интернет-трафика. Если тарифный план включает безлимитный интернет-трафик (например, «Без Лимита»), то абоненту будет предложен в виде компенсации только пакет минут во все сети. Абонентам тарифных планов для модемов и планшетов будет предложен только пакет интернет-трафика.
Чтобы выбрать интересующий пакет компенсации, получателю SMS до 30 ноября необходимо только отправить ответное SMS с порядковым номером пакета, указанного в SMS. После этого компенсационный пакет будет начислен в соответствии с описанным выше алгоритмом. Чтобы воспользоваться соответствующим пакетом, у абонента должен быть подключен сервис мобильного интернета либо телефония.
Корректировки абонентских плат абонентам-юридическим лицам будут проведены в автоматическом режиме и будут учтены в счете за ноябрь.
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В life:) и А1 рассказали, как собираются компенсировать время «простоя» при ограничениях доступа в Сеть через мобильный интернет.
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