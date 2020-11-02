A1 и life:) сказали, как будут компенсировать отключения интернета «по требованиям госорганов»

Источник материала: Tut.by

В life:) и А1 рассказали, как собираются компенсировать время «простоя» при ограничениях доступа в Сеть через мобильный интернет в Минске за октябрь «из-за мер, принятых уполномоченными государственными органами».

life:)





На официальном сайте оператора говорится :

— В течение нескольких дней октября 2020 года у части наших абонентов в Минске были проблемы с доступом к мобильному интернету. Причиной тому стали меры, принятые уполномоченными государственными органами. Мы ценим лояльность своих клиентов и подготовили персональные бонусы для тех, кто столкнулся с недоступностью сервиса. Клиенты life:) смогут получить следующие бонусы на выбор:

1 ГБ интернет-трафика; 50 минут во все сети; 50 SMS во все сети; 1 бонусный рубль (для абонентов тарифов Безлимит Лайт, Безлимит Стандарт и Безлимит Про); 1,5 бонусных рубля (для абонентов тарифа Все включено).

Действовать бонус будет в течение 30 дней после его начисления. Активировать бонус возможно только один раз в месяц в любое время. Можно воспользоваться одним бонусом в зависимости от своих потребностей.

Как подключить бонусный трафик, минуты или SMS

Необходимо отправить SMS-сообщение на короткий номер 3866. В сообщении нужно указать:

Цифру 1, чтобы получить 50 бесплатных минут для звонков во все сети

Цифру 2 для получения 50 бесплатных SMS во все сети

Цифру 3, чтобы получить бесплатно 1 ГБ интернет-трафика

Цифру 4 для получения 1 бонусного рубля для тарифов Безлимит Лайт, Безлимит Стандарт, Безлимит Про или 1,50 бонусных рубля для тарифа Все включено

Как быстро будет начислен бонус

Оператор добавит бонус в течение нескольких минут и отправит подтверждающее SMS. Бонусные минуты, трафик и SMS можно будет использовать в течение 30 дней после начисления.

А1





На сайте компании говорится :

— В связи с ограничениями в работе мобильного интернета в Минске 4, 11, 18 и 25 октября 2020 года (общее время некорректной работы сервиса составило 19 часов 27 минут), связанными с выполнением требований уполномоченных государственных органов и возникшими по независящим от компании причинам, руководством А1 принято решение о проведении компенсаций абонентам мобильной связи (физическим и юридическим лицам), которые столкнулись с проблемой недоступности сервисов в указанный период, в соответствии со следующим алгоритмом:

Абонентам мобильной связи физическим лицам, пользующимся тарифами, абонентская плата которых включает интернет-трафик и составляет менее 10,00 руб. в месяц, будет предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 500 МБ интернет-трафика сроком на 30 дней; Абонентам мобильной связи физическим лицам, пользующимся тарифами с абонентской платой более 10,00, но менее 15,00 руб. в месяц, будет на выбор предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 1 ГБ интернет-трафика либо бесплатных 50 минут для звонков во все сети сроком на 30 дней; Абонентам мобильной связи физическим лицам, пользующимся тарифами с абонентской платой более 15,00, но менее 30,00 руб. в месяц, будет на выбор предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 3 ГБ интернет-трафика либо бесплатных 100 минут для звонков во все сети сроком на 30 дней; Абонентам мобильной связи физическим лицам, пользующимся тарифами с абонентской платой более 30,00 руб. в месяц, будет на выбор предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 5 ГБ интернет-трафика либо бесплатных 250 минут для звонков во все сети сроком на 30 дней; Абонентам (физическим лицам) тарифного плана «Бизнес-класс», «Раздавай Wi-Fi Pro», а также участникам акций «Специальное предложение для новых абонентов тарифного плана «Без Лимита» (подключившимся с 07.09 по 06.10.2020), «Бонусы для новых абонентов тарифного плана «Без Лимита» (подключившимся с 07.10 по 25.10.2020), и «Верни свой номер в сеть А1» (подключившимся с 21.09 по 25.10.2020) будет предоставлена компенсация в размере 100% стоимости абонентской платы за один день; Абонентам мобильной связи юридическим лицам, а также физическим лицам, обсуживающимся по индивидуальной корпоративной программе, будет предоставлена компенсация на тарифных планах с объемом включенного трафика от 500 МБ в размере 100% ежедневной абонентской платы за один день отсутствия сервиса; абонентам мобильного интернета, пользующимся тарифами/платными интернет-пакетами, в абонентскую плату/стоимость пакетов которых включен только интернет-трафик, вне зависимости от объема и скорости — в размере 100% от ежедневной абонентской платы/стоимости пакета за один день отсутствия сервиса.

Абоненты-физические лица в период с 10 по 30 ноября получат интерактивные SMS-уведомления с предложением выбрать компенсационный пакет. Для отправки данных интерактивных сообщений компания А1 использует 5-значный код, начинающийся на 411 (в диапазоне от 41118 до 41134), который появится на экране смартфона абонента как номер отправителя. Отправка абонентом ответного сообщения на этот номер с выбранным пакетом не тарифицируется.

В случае, если тарифный план включает безлимитные звонки (например, тарифы линейки «Комфорт+») или у абонента подключен пакет «Безлимит минут во все сети», то пользователю будет предоставлена возможность подключить только пакет интернет-трафика. Если тарифный план включает безлимитный интернет-трафик (например, «Без Лимита»), то абоненту будет предложен в виде компенсации только пакет минут во все сети. Абонентам тарифных планов для модемов и планшетов будет предложен только пакет интернет-трафика.

Чтобы выбрать интересующий пакет компенсации, получателю SMS до 30 ноября необходимо только отправить ответное SMS с порядковым номером пакета, указанного в SMS. После этого компенсационный пакет будет начислен в соответствии с описанным выше алгоритмом. Чтобы воспользоваться соответствующим пакетом, у абонента должен быть подключен сервис мобильного интернета либо телефония.

Корректировки абонентских плат абонентам-юридическим лицам будут проведены в автоматическом режиме и будут учтены в счете за ноябрь.