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Смартфонная 120-ваттная зарядка Xiaomi на деле выдает 86 Вт
Источник материала: Onliner
Журналисты AndroidAuthority
Оказалось, что сразу после включения зарядное устройство выдало 92,3 Вт, затем опустилось до уровня в 86,4 Вт. До Xiaomi Mi 10 Ultra из них не дошло лишь 6,3 Вт, или примерно 7,3%. Если сравнивать со смартфонами других производителей, зарядное устройство Xiaomi Mi 10 Ultra вышло самым эффективным.
Стоит отметить, что при измерении показателей других зарядных устройств и смартфонов потери в ваттах были всегда меньше, однако мощность зарядок была намного ниже.
Для полного заряда с нуля аккумулятора Mi 10 Ultra (это две батарейки общей емкостью 4500 мАч) зарядке Xiaomi потребовалась 21 минута, до 25% — три минуты. Максимальная температура аккумулятора (измерялась с помощью ПО) составила почти 44 градуса. Зарядка на 50 Вт заряжала аккумулятор Mi 10 Ultra за 29 минут и «разогревала» его до 39,1 градуса.
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Журналисты AndroidAuthority проверили, сколько выдает зарядное устройство смартфона Xiaomi Mi 10 Ultra – его заявленная мощность составляет 120 Вт. Параллельно они выяснили, какая...
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