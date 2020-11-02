Смартфонная 120-ваттная зарядка Xiaomi на деле выдает 86 Вт

Источник материала: Onliner Журналисты AndroidAuthority проверили , сколько выдает зарядное устройство смартфона Xiaomi Mi 10 Ultra – его заявленная мощность составляет 120 Вт. Параллельно они выяснили, какая доля энергии уходит впустую — для этого была измерена разница между вырабатываемой зарядкой и получаемой смартфоном.

Оказалось, что сразу после включения зарядное устройство выдало 92,3 Вт, затем опустилось до уровня в 86,4 Вт. До Xiaomi Mi 10 Ultra из них не дошло лишь 6,3 Вт, или примерно 7,3%. Если сравнивать со смартфонами других производителей, зарядное устройство Xiaomi Mi 10 Ultra вышло самым эффективным.

Стоит отметить, что при измерении показателей других зарядных устройств и смартфонов потери в ваттах были всегда меньше, однако мощность зарядок была намного ниже.

Для полного заряда с нуля аккумулятора Mi 10 Ultra (это две батарейки общей емкостью 4500 мАч) зарядке Xiaomi потребовалась 21 минута, до 25% — три минуты. Максимальная температура аккумулятора (измерялась с помощью ПО) составила почти 44 градуса. Зарядка на 50 Вт заряжала аккумулятор Mi 10 Ultra за 29 минут и «разогревала» его до 39,1 градуса.