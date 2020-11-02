ПИКоАП: свидетель обязан правдиво и полно рассказать обо всем, что ему известно по делу об административном правонарушении

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В материалах дел по статье 23.34 свидетелями часто выступают сотрудники правоохранительных органов. Вот только ходатайства защитников пригласить их в зал суда и опросить нередко отклоняются. Оказывается, свидетели весьма заняты по службе. В то же время в Процессуально-Исполнительном кодексе об административных правонарушениях четко оговорены права и обязанности свидетелей.

«1. Свидетелем является лицо, в отношении которого имеются основания полагать, что ему известны какие-либо обстоятельства по делу об административном правонарушении, вызванное судьей, должностным лицом органа, ведущего административный процесс, для дачи объяснений либо дающее объяснения.

2. Свидетелем не может быть:

1) лицо, в отношении которого ведется административный процесс;

2) лицо, которое в силу возраста, физических либо психических недостатков не способно правильно воспринимать обстоятельства, подлежащие установлению по делу об административном правонарушении, и давать о них объяснения;

3) защитник и представитель потерпевшего лица, в отношении которого ведется административный процесс, — относительно обстоятельств, которые им стали известны в связи с исполнением обязанностей защитника или представителя;

4) священнослужитель — относительно обстоятельств, известных ему из исповеди.

3. Свидетель имеет право:

1) не свидетельствовать против самого себя, членов своей семьи и своих близких родственников;

2) пользоваться родным языком или языком, которым он владеет, либо услугами переводчика;

21) представлять имеющиеся у него материалы, относящиеся к делу об административном правонарушении;

3) заявлять отвод переводчику;

4) собственноручно письменно давать свои объяснения для приобщения к делу об административном правонарушении;

5) заявлять ходатайства и подавать жалобы на действия судьи, должностного лица органа, ведущего административный процесс;

6) получать возмещение расходов, понесенных им в связи с участием в административном процессе.

4. Свидетель обязан:

1) являться по вызовам судьи, должностного лица органа, ведущего административный процесс;

11) уведомлять суд, орган, ведущий административный процесс, которые его вызвали, о наличии уважительных причин, препятствующих его явке по вызову;

2) правдиво и полно рассказать обо всем, что ему известно по делу об административном правонарушении, ответить на поставленные вопросы;

3) подчиняться законным распоряжениям судьи, должностного лица органа, ведущего административный процесс.

5. За отказ либо уклонение без уважительных причин от дачи объяснений или за дачу заведомо ложного объяснения свидетель несет ответственность, предусмотренную Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях».