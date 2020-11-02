Приметы на 2 ноября: что можно, а чего нельзя делать в Артемьев день?

Источник материала: Sputnik Беларусь

2 ноября в православной церкви отмечают Артемьев день: праздник в честь христианского святого Артемия Веркольского.

Известно, что изначально Артемий был военным при императорском дворе Константина Великого, а после получил должность наместника в Египте. Когда же произошла смена власти и править начал Юлиан Отступник, известный своей ярой неприязнью к христианам, Артемий раскритиковал взгляды правителя, после чего подвергся жестким пыткам. Вот почему в этот день предки молили святого оградить их от нелепой смерти, а самого Артемия называли - защитником от тяжелых болезней.

Народные приметы 2 ноября

Народные приметы дня гласят, что услышав вой волка или собаки, следует готовиться к крепким морозам. Если снег выпадает на сухую землю - ждите потепления. Иней на ветках - знак неурожайного сезона, а холодный день 2 ноября - предзнаменование теплой зимы.

Что можно делать в Артемьев день

В этот день хорошо готовится к предстоящей поре: делать заготовки, квасить капусту . Также по сей день важно следить за домом: чинить заборы и ограждения, иначе через дырки могут уйти все накопления. Также этот день важно провести в согласии, в теплом семейном кругу.

Что нельзя делать в Артемьев день

В этот день запрещается скандалить и повышать голос на родных, друзей и коллег. Под запретом шумные праздники и застолья, в том числе - свадьбы. Считается, что заключенный 2 ноября союз, не сулит счастья и принесет молодым лишь трудности.

Читайте также:

Как укрепить иммунитет ? Витамин D и другие действенные методы

? Витамин D и другие действенные методы Пять признаков того, что у вас осенний авитаминоз

Как не заразиться вирусами – пять советов от медиков