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На президентских выборах в Молдавии лидирует лидер проевропейской партии
02.11.2020 10:07 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: avtonomia.md
Майя Санду, опередившая действующего президента страны Игоря Додона в первом туре президентских выборов, выступает за интеграцию Молдавии с Евросоюзом.
В первом туре лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду набрала 35,94% голосов, опередив действующего президента Игоря Додона, который набрал 32,75%. Такие цифры утром 2 ноября представлены ЦИК страны по итогам обработки 99,63% протоколов.
На третьем месте лидер "Нашей Партии", мэр второго по величине города страны Бельцы Ренато Усатый с 16,94% голосов. Остальные кандидаты (их пятеро) отстают с большим отрывом.
Центризбирком Молдавии признал выборы состоявшимися. Явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%
Второй тур выборов в стране пройдет 15 ноября.
Майя Санду выступает за интеграцию Молдавии с Евросоюзом. В интервью
«И да, я продвигаю интеграцию в ЕС, интеграцию Молдавии в ЕС. И это то, что я собираюсь сделать как президент», - говорила Санду.
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Майя Санду, опередившая действующего президента страны Игоря Додона в первом туре президентских выборов, выступает за интеграцию Молдавии с Евросоюзом.
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