На президентских выборах в Молдавии лидирует лидер проевропейской партии

Источник материала: Ежедневник

фото: avtonomia.md

Майя Санду, опередившая действующего президента страны Игоря Додона в первом туре президентских выборов, выступает за интеграцию Молдавии с Евросоюзом.

В первом туре лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду набрала 35,94% голосов, опередив действующего президента Игоря Додона, который набрал 32,75%. Такие цифры утром 2 ноября представлены ЦИК страны по итогам обработки 99,63% протоколов.

На третьем месте лидер "Нашей Партии", мэр второго по величине города страны Бельцы Ренато Усатый с 16,94% голосов. Остальные кандидаты (их пятеро) отстают с большим отрывом.

Центризбирком Молдавии признал выборы состоявшимися. Явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%

Второй тур выборов в стране пройдет 15 ноября.

Майя Санду выступает за интеграцию Молдавии с Евросоюзом. В интервью Евронью с накануне выборов она критиковала Додона за одновекторную политику, заявляя, что он желает установить хорошие отношения только с Россией. Санду считает важным «вернуться к сбалансированной внешней политике и вернуться в русло хороших отношений с Румынией, с Украиной, с ЕС и США».

«И да, я продвигаю интеграцию в ЕС, интеграцию Молдавии в ЕС. И это то, что я собираюсь сделать как президент», - говорила Санду.