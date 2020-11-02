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Фотофакт. ОМОНовец вытирает ноги о бело-красно-белый флаг
Источник материала: Партизан
Показательное фото с воскресной акции. Они специально злят людей. Они провоцируют кровавое развитие событий. Насилие это их стихия. ОМОН учили подавлять бунты в тюрьмах и они искренне верят, что Беларусь была, есть и останется тюрьмой.
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Показательное фото с воскресной акции. Они специально злят людей. Они провоцируют кровавое развитие событий. Насилие это их стихия. ОМОН учили подавлять бунты в...
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