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Фотофакт. ОМОНовец вытирает ноги о бело-красно-белый флаг

02.11.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Показательное фото с воскресной акции. Они специально злят людей. Они провоцируют кровавое развитие событий. Насилие это их стихия. ОМОН учили подавлять бунты в тюрьмах и они искренне верят, что Беларусь была, есть и останется тюрьмой.
 
 
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Показательное фото с воскресной акции. Они специально злят людей. Они провоцируют кровавое развитие событий. Насилие это их стихия. ОМОН учили подавлять бунты в...
 
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