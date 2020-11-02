Фотофакт. ОМОНовец вытирает ноги о бело-красно-белый флаг

Источник материала: Партизан

Показательное фото с воскресной акции. Они специально злят людей. Они провоцируют кровавое развитие событий. Насилие это их стихия. ОМОН учили подавлять бунты в тюрьмах и они искренне верят, что Беларусь была, есть и останется тюрьмой.







