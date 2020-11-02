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В Светлогорском районе перевернулся BMW - пассажир в больнице, водитель погиб

02.11.2020 10:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Светлогорском районе произошло ДТП. Один человек погиб, еще один — в больнице, сообщили в МВД.


Трагедия произошла ночью 1 ноября на трассе Октябрьский — Паричи. На закруглении дороги 23-летний водитель BMW не справился с управлением и выехал на обочину. После заноса автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. 20-летняя девушка-пассажир, находящаяся в момент аварии на заднем сиденье авто, госпитализирована. Еще два пассажира после осмотра медиками были отпущены домой.

 
 
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На закруглении дороги 23-летний водитель BMW не справился с управлением и выехал на обочину. После заноса автомобиль опрокинулся.
 
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