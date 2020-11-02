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Пьяный пешеход попал под грузовик в Чаусском районе
Источник материала: Tut.by
В Чаусском районе 31 октября грузовик сбил 24-летнего пешехода. Мужчина был пьян,
ДТП произошло около 10.00. За рулем МАЗа был 29-летний житель Чаус. Он сбил 24-летнего пешехода: мужчина переходил дорогу в неустановленном месте, был пьян.
Пешеход с травмами доставлен в реанимацию.
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Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.
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