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Пьяный пешеход попал под грузовик в Чаусском районе

02.11.2020 10:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Чаусском районе 31 октября грузовик сбил 24-летнего пешехода. Мужчина был пьян, сообщает МВД.


ДТП произошло около 10.00. За рулем МАЗа был 29-летний житель Чаус. Он сбил 24-летнего пешехода: мужчина переходил дорогу в неустановленном месте, был пьян.

Пешеход с травмами доставлен в реанимацию.

 
 
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Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.
 
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