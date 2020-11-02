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A1 и life:) рассказали о компенсации за отключенный по требованию госорганов мобильный интернет

02.11.2020 10:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компании A1 и life:) рассказали о порядке компенсации абонентам из-за отключенного на выходных мобильного интернета. Как отмечает A1, ограничения в работе мобильного интернета в Минске фиксировались 4, 11, 18 и 25 октября, общее время некорректной работы сервиса составило 19 часов 27 минут.

A1

В А1 решили предоставить компенсации абонентам мобильной связи (физическим и юридическим лицам) в соответствии со следующим алгоритмом:

  1. Абонентам мобильной связи — физическим лицам, пользующимся тарифами, абонентская плата которых включает интернет-трафик и составляет менее 10 рублей в месяц, будет предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 500 МБ интернет-трафика сроком на 30 дней.
  2. Абонентам мобильной связи — физическим лицам, пользующимся тарифами с абонентской платой более 10, но менее 15 рублей в месяц, будет на выбор предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 1 ГБ интернет-трафика либо бесплатных 50 минут для звонков во все сети сроком на 30 дней.
  3. Абонентам мобильной связи — физическим лицам, пользующимся тарифами с абонентской платой более 15, но менее 30 рублей в месяц, будет на выбор предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 3 ГБ интернет-трафика либо бесплатных 100 минут для звонков во все сети сроком на 30 дней.
  4. Абонентам мобильной связи — физическим лицам, пользующимся тарифами с абонентской платой более 30 рублей в месяц, будет на выбор предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 5 ГБ интернет-трафика либо бесплатных 250 минут для звонков во все сети сроком на 30 дней.
  5. Абонентам (физическим лицам) тарифного плана «Бизнес-класс», «Раздавай Wi-Fi Pro», а также участникам акций «Специальное предложение для новых абонентов тарифного плана „Без Лимита“» (подключившимся с 07.09 по 06.10.2020), «Бонусы для новых абонентов тарифного плана „Без Лимита“» (подключившимся с 07.10 по 25.10.2020) и «Верни свой номер в сеть А1» (подключившимся с 21.09 по 25.10.2020) будет предоставлена компенсация в размере 100% стоимости абонентской платы за один день.
  6. Абонентам мобильной связи — юридическим лицам, а также физическим лицам, обслуживающимся по индивидуальной корпоративной программе, будет предоставлена компенсация на тарифных планах с объемом включенного трафика от 500 МБ в размере 100% ежедневной абонентской платы за один день отсутствия сервиса; абонентам мобильного интернета, пользующимся тарифами/платными интернет-пакетами, в абонентскую плату/стоимость пакетов которых включен только интернет-трафик, вне зависимости от объема и скорости — в размере 100% от ежедневной абонентской платы/стоимости пакета за один день отсутствия сервиса.

Подробнее на сайте оператора.

Life:)

«В течение нескольких дней октября 2020 года у части наших абонентов в Минске были проблемы с доступом к мобильному интернету», — сообщают в компании. И предлагают «бонусы на выбор»:

  1. 1 ГБ интернет-трафика.
  2. 50 минут во все сети.
  3. 50 SMS во все сети.
  4. 1 бонусный рубль (для абонентов тарифов «Безлимит Лайт», «Безлимит Стандарт» и «Безлимит Про»).
  5. 1,5 бонусного рубля (для абонентов тарифа «Все включено»).

Действовать бонус будет в течение 30 дней после его начисления. Активировать бонус можно только один раз в месяц в любое время. Можно воспользоваться одним бонусом в зависимости от своих потребностей.

Подробнее на сайте оператора.

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Теги: Минск
 
 
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Компании A1 и life:) рассказали о порядке компенсации абонентам из-за отключенного на выходных мобильного интернета. Как отмечает A1, ограничения в работе мобильного...
 
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