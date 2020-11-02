Вот почему уходят 75% клиентов: 5 советов по увеличению конверсии вашего сайта

Источник материала: ProBusiness

Ищете способ повышения конверсий на своем сайте? Вы не одиноки в этом. Владельцы бизнесов и маркетологи располагают бесчисленными маркетинговыми инструментами и каналами продвижения, но ни один из них не будет работать «как надо», если сайт не оптимизирован правильно.

Перевод статьи осуществлен при содействии школы иностранных языков Streamline



Представьте, что вы видите интригующую рекламу новой компании в социальных сетях. Продукция, маркетинг и реклама бренда — все выглядит великолепно. Вы решаете зайти на сайт компании, а там — бардак. Какова вероятность, что вы потратите силы на неработающий, плохо структурированный сайт только для того, чтобы сделать свой заказ? Шансы невелики.

Улучшение веб-дизайна с мониторингом конверсии означает, что с вашим бизнесом и сайтом будет взаимодействовать больше людей. Они могут читать материалы блога или подписаться на рассылку и тем самым — проявлять интерес к вашему бренду. Или же они сразу поймут, что ваш продукт — это то, что им нужно, и тут же перейдут к покупке.

Но до этой точки они могут так и не добраться, если ваш сайт не будет приспособлен для широкого круга пользователей: с разными интересами и покупательскими привычками. Сегодня мы расскажем о пяти способах увеличения продаж с помощью дизайна, основанного на мониторинге конверсии.

1. Один призыв к действию — одна страница

Ваш CTA (англ. Call to action — «призыв к действию») может сделать опыт взаимодействия клиента с сайтом как положительным, так и отрицательным. Если кто-то зашел на ваш блог, прочитал полезный пост и увидел правильный CTA в низу страницы, — у него гораздо больше шансов продвинуться дальше по «пути клиента».



Фото: builderfly.com

Рассмотрим на небольшом примере. Если цель вашего сайта — помочь клиентам улучшить их познания в маркетинге, правильнее будет включить один подходящий CTA под каждое сообщение в рамках одной темы. Так, сообщение о том, как помочь клиентам расширить список лидов, должно сопровождаться призывом к действию, который побуждает пользователей подписаться, чтобы получить подборку из 101 совета по email-маркетингу.

Использование одного CTA на странице — необходимое условие для веб-дизайна, основанного на мониторинге конверсии. Не нужно перегружать своих клиентов информацией, когда они решают, что им делать дальше. Сделайте процесс как можно проще, ограничив количество CTA на странице и, что более важно, убедитесь, что CTA, которым вы делитесь, соответствует исходному контенту.

2. Сократите время загрузки сайта

Скорость загрузки веб-сайта играет важнейшую роль в восприятии бренда потребителями. Если ваш сайт грузится целую вечность, есть большая вероятность, что люди перейдут на сайт конкурента. Часть правильного веб-дизайна, основанного на мониторинге конверсии — это способность быстро и легко перемещаться по вашему сайту.

Если вы хотите доказательств, что скорость загрузки страницы влияет на конверсию, обратите внимание на этот материал. Из него вы узнаете, что длительное время загрузки сайта на 75% увеличивает количество «брошенных» корзин (когда покупатели «кладут» товары в корзину, но не переходят к оформлению заказа). Другими словами, если вы не оптимизируете скорость загрузки сайта, почти три четверти потенциальных клиентов уйдут, так и не совершив покупку.



Фото: unsplash.com

Вы можете сократить время загрузки несколькими способами. Один из самых простых — запустить тест скорости, который покажет, что именно нужно исправить. На время загрузки влияет множество факторов: использование надежного хостинг-провайдера, оптимизация изображений и лаконичный дизайн.

В идеале ваш сайт должен загрузиться менее чем за две секунды. Мы знаем, что эта цель может показаться сложной, если сейчас время загрузки вашего сайта составляет восемь или девять секунд. Но вы можете и должны контролировать скорость вашего сайта, если хотите повысить вовлеченность покупателей и продажи.

3. Используйте «негативное пространство»

А сейчас давайте поговорим о том, как оформление страницы может напрямую влиять на конверсию. Когда люди читают сообщения в Интернете, их глаза часто перемещаются по экрану в форме английской буквы F. Это означает, что в этой области вам следует размещать ключевые элементы, если вы хотите, чтобы пользователь их замечал и взаимодействовал с ними.



Фото: fshaped.com

Форма регистрации в центре страницы между абзацами текста позволит вам получить больше конверсий. А все потому, что форма появляется прямо по центру поля зрения вашего читателя. Такой выбор расположения элемента гарантирует, что больше людей увидит ваше предложение при быстром просмотре страницы, а значит, и больше людей заполнит форму.

Также неплохо использовать «негативное пространство» — свободные, ничем не занятые области страницы сайта, которые образуются между, вокруг и внутри элементов. Все мы были на сайтах, которые забиты информацией под завязку. Иногда на странице так много информации, что взаимодействовать с ней становится невозможно. Поэтому при создании веб-сайта используйте простую тему и дизайн. Оставьте достаточно свободного пространства, чтобы вашему контенту и маркетинговым материалам было чем «дышать».

Вы ведь хотите, чтобы пользователи увидели и поняли ваше предложение? Сделать это будет намного легче, если им не придется «продираться» взглядом через огромное количество графики и виджетов.

4. Поддерживайте клиентов и работайте с обратной связью

Невозможно создать эффективный и прибыльный веб-сайт без надежной поддержки клиентов. У потребителей, которые впервые попадут к вам, возникнут вопросы. Если ваша команда не может оперативно ответить, то, скорее всего, эти пользователи перейдут на сайт другой компании.

Служба поддержки — крайне важный элемент: 38% потребителей сообщили, что они сделали свой заказ именно потому, что сайт предлагал воспользоваться опцией живого чата. Привлечение внимания аудитории — сложная задача. Если вы сможете быть с вашими покупателями и направлять их по линейке продуктов и предложений, то увидите значительное увеличение конверсии.



Фото: creabox.ru

Помимо поддержки клиентов, вам нужно регулярно работать с отзывами и обратной связью. Ваша целевая аудитория знает, что ей нужно от продукта или веб-сайта. Слушайте, что она говорит, дайте ей понять, что вы слушаете, и найдите способы реализовать востребованные функции в вашем веб-дизайне.

Обеспечение качественного обслуживания клиентов и внедрение нужного им функционала имеют важное значение для создания положительного пользовательского опыта. Когда люди чувствуют, что бренды откликаются на их запросы, они, скорее всего, станут постоянными клиентами.

5. Тестируйте и повторяйте

И, наконец, последний секрет увеличения продаж с помощью дизайна, основанного на мониторинге конверсии, — это A/B-тестирование определенных частей маркетинговой кампании. A/B-тестирование предполагает внесение небольших изменений в веб-сайт или маркетинговые материалы, чтобы увидеть, какая из версий приносит больше конверсий.

Исследования показывают, что A/B-тестирование форм обратной связи может улучшить конверсию на 304%! То есть изменение цвета кнопки CTA или удаление одного или двух полей может значительно повлиять на ваши продажи и вовлеченность клиентов.

Когда вы используете А/B-тесты, ваша цель — максимально приблизиться к 100% оптимизации. Вы можете внести одно изменение в свою форму, рекламные материалы или дизайн веб-сайта и посмотреть, повлияет ли это положительно на конверсию. Если да — сохраните эти изменения и посмотрите на другие элементы, которые вы можете протестировать для получения лучших результатов.



Фото: justinmind.com

Мы рекомендуем проводить такие тесты в течение как минимум двух недель, прежде чем делать окончательные выводы. Данные могут значительно отличаться день ото дня. 14 дней — это достаточно, чтобы увидеть, нравятся ли потребителям изменения или они все же предпочитают старый дизайн.

Вывод

Маркетинг на основе мониторинга конверсии — это то, что нужно учитывать всем владельцам бизнеса. Потребители хорошо осведомлены о новых брендах и всегда ищут компанию с качественным продуктом или услугой. Поэтому сохраняйте свой основной образ нетронутым, но продолжайте вносить небольшие изменения в дизайн сайта, чтобы обеспечить постоянный рост и развитие вашего бизнеса.

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