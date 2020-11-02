«Работал больше 20 лет». С МЭТЗ уволили 25 бастующих сотрудников

Источник материала: KYKY

Прямо сейчас в стране бастуют многие заводы и фабрики. На Минском электротехническом заводе имени В. И. Козлова тоже устраивали стачки – 26 и 27 октября многие рабочие поддержали народный ультиматум, который объявила Тихановская, и не стали работать.

Сегодня, 2 ноября, стало известно, что с МЭТЗ уволили 25 сотрудников, которые принимали участие в забастовке. Об этом БелаПАН рассказал экс-ведущий инженер завода Виталий Чичмарёв.

«Меня тоже уволили с сегодняшнего дня. А у меня опыт работы на предприятии более 20 лет. Об увольнении я узнал в отпуске. Официальная причина – нанесение ущерба предприятию, неофициально – моя позиция о забастовке, о том, что происходит в стране», – рассказал Чичмарёв.