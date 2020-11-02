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«Работал больше 20 лет». С МЭТЗ уволили 25 бастующих сотрудников

02.11.2020 10:45 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Прямо сейчас в стране бастуют многие заводы и фабрики. На Минском электротехническом заводе имени В. И. Козлова тоже устраивали стачки – 26 и 27 октября многие рабочие поддержали народный ультиматум, который объявила Тихановская, и не стали работать. 

Сегодня, 2 ноября, стало известно, что с МЭТЗ уволили 25 сотрудников, которые принимали участие в забастовке. Об этом БелаПАН рассказал экс-ведущий инженер завода Виталий Чичмарёв.

«Меня тоже уволили с сегодняшнего дня. А у меня опыт работы на предприятии более 20 лет. Об увольнении я узнал в отпуске. Официальная причина – нанесение ущерба предприятию, неофициально – моя позиция о забастовке, о том, что происходит в стране», – рассказал Чичмарёв. 

 
 
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Прямо сейчас в стране бастуют многие заводы и фабрики. На Минском электротехническом заводе имени В. И. Козлова тоже устраивали стачки – 26 и 27 октября многие...
 
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