Что означают Дзяды? История и традиции праздника

Источник материала: Sputnik Беларусь

День поминовения усопших католический мир отметит 2 ноября, сегодня отмечается праздник Всех святых, который считается одним из самых почитаемых в году и связан с Днем поминовения усопших.

Как рассказали Sputnik этнографы, по традиции вечером 1 ноября варили кашу, ставили на стол стакан воды, хлеб и столько ложек, сколько в доме "дзядоў" — умерших предков. Все это оставалось на ночь.

В костел

Утром 2 ноября верующие шли в костелы, где молились за души своих усопших родственников. После посещения храма принято идти на кладбища.

Накануне Осенин (так еще католики называют два ноябрьских дня, во время которых поминаются предки) могилы приводились в порядок: убирались опавшие листья, сухие цветы, подкрашивались памятники. В день поминовения на кладбища приносили цветы, молились за души усопших, вспоминали их добрые дела.

Поминальный стол

Возвратившись с кладбища, семья садилась за стол. Его в обязательном порядке накрывали "поминальной" белой скатертью, вышивка по краю была темной, чаще всего темно-фиолетовой, рассказали этнографы. На стол ставилась каша, а также самые вкусные блюда.

"Ведь в народе свято верили, что живые для "дзядоў" должны подготовить самую вкусную еду", — сказали собеседники Sputnik.

По их словам, предков "угощали" дарами осени: квашеной капустой, солеными грибами, картошкой, из мясных блюд было отварное мясо.

Сакральные цифры

Было принято в этот день на стол ставить только нечетное количество блюд — 7, 9, 11, 15.

Перед тем как сесть за поминальный стол, в полном молчании зажигали свечи, семья молилась, и потом глава семьи звал "дзядоў": "Святые дзяды, зовем вас, идите да нас. Тут есть все, что Бог дал, чем богат дом".

"Люди верили, души умерших предков прилетят на ужин, поэтому хотя бы одно из окон в доме оставляли приоткрытым. Усопших предков вспоминали только добрым словом, говорили о том, какими они были мудрыми и добрыми", — отметили собеседники Sputnik.

После окончания ужина хозяин должен был обязательно проводить души умерших предков такими словами: "Святые дзяды, поели, попили, честь и слава вам. Скажите, что вам нужно, а лучше летите на небо". По традиции первым из-за стола поднимались самые пожилые члены семьи, затем среднее поколение, а потом — дети.

Поминальный стол оставался на ночь, а утром следующего дня остатки пищи раздавали малоимущим либо ими кормили птиц.