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В Подмосковье из арбалета застрелили «колбасного короля»

02.11.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Владельца нескольких колбасных заводов застрелили из арбалета в своем доме в Истре. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«Второго ноября ночью несколько человек в масках проникли в отдельно стоящее на территории домовладения помещение бани, связали хозяина дома и его супругу, после чего стали требовать передачи денежных средств, хранящихся в доме», — сказала Врадий.

Женщине удалось освободиться и убежать. Она сразу же обратилась в правоохранительные органы, но к моменту приезда сотрудников ее муж уже был мертв.

«В ходе осмотра места происшествия следователями и криминалистами изъят арбалет, из которого был застрелен мужчина», — добавила представитель ГСУ.

Нападавшие скрылись на машине. Позже ее обнаружили в одной из деревень Истринского городского округа. Ведется розыск причастных к убийству.

Погибший — владелец «Мясной империи» Владимир Маругов.
 
 
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Владельца нескольких колбасных заводов застрелили из арбалета в своем доме в Истре. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по...
 
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