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"Не хочу спонсировать этот режим" Ещё двое рабочих БМЗ присоединились к стачке

02.11.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правящий режим увольняет людей за их принципиальную позицию к происходящему в стране, но к забастовкам присоединяется все больше людей.

"Не хочу спонсировать этот режим" Ещё двое рабочих БМЗ присоединились к стачке
Дмитрий Ольховик
В Жлобине еще двое сотрудник БМЗ Дмитрий Ольховик и Олег Шанюк присоединились к стачке. Они поддержали Сергея Анисимова, Алексея Авдеева и Дмитрия Дуборенко.

Дмитрий Ольховик написал в заявлении, что присоединяется к стачке с 1 ноября и требует от руководства выполнения условий, заявленных в народном ультиматуме.

Олег Шанюк отработал на заводе 31 год. Со 2 ноября он так же присоединился к стачке.

«Требую прекратить издевательства над белорусским народом, требую освободить всех политзаключенных. Мои дети должны жить в свободной стране. Я хочу, чтобы к металлургам относились не как к людям второго сорта. Мы отдаем здоровье стране, работая в ужасных условиях и получая за это копейки. Я не хочу спонсировать этот режим», — рассказал в своем видеообращении мужчина.



Напомним, первые два металлурга, которые объявили забастовку, были уволены.

Сергея Анисимова, первого забастовавшего рабочего БМЗ, уволили через 12 после заявления о стачке. В распоряжении об увольнении указано, что мужчина не выполнял трудовые обязанности без уважительной причины.

Алексея Авдеева также уволили с БМЗ после отказа работать. 30 октября в цех пришло руководство предприятия и вывело молодого человека за территорию. По словам Авдеева, его зарплата составляла больше тысячи рублей, для Жлобина это большая сумма, но он ни о чем не жалеет.
 
 
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Правящий режим увольняет людей за их принципиальную позицию к происходящему в стране, но к забастовкам присоединяется все больше людей.
 
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