Алесь Беляцкий: У Лукашенко земля горит под ногами

Протесты в Беларуси продолжаются вот уже почти три месяца, начавшись с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. По официальным данным, победу на них с внушительным отрывом одержал Александр Лукашенко. Оппозиция, а вслед за нею Евросоюз, США и ряд других стран итоги выборов не признали и требуют отставки Лукашенко.





Между тем в российских медиа и социальных сетях широко обсуждают высказывания номинального главы белорусского государства, сделанные им на недавней встрече с сотрудниками МВД.





Лукашенко тогда, в частности заявил: «С сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем». Также он уточнил: «Если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда (? – В.В.) как минимум без рук». По его словам, «нам отступать некуда...»





Голоса Америки » поговорила с председателем правозащитного центра «Весна» Алесем Беляцким. О стилистических изысках в выступлении Лукашенко и ситуации в Беларуси Русская служба «» поговорила с председателем правозащитного центра «Весна»





Виктор Владимиров: Как вы оцениваете выступление Лукашенко на встрече с силовиками, что оно может означать на практике?





Алесь Беляцкий: Это хорошо укладывается в его систему поведения. Он так видит себя и так видит власть и ее роль. Поэтому для меня тут ничего удивительного не было. Обычно он ужесточал репрессии по отношению к гражданскому обществу, если происходила активизация протестных настроений.





Это можно сравнить, например, с 1996 годом. Эти события уже мало кто помнит. Тогда Лукашенко хотел внести изменения в конституцию, чтобы получить неограниченные властные полномочия, и бросалось в глаза, что он был готов на все ради этого.





Фактически в тот период был сломлен становой хребет конституции, и Лукашенко получил те самые полномочия, которыми сейчас бряцает, показывая, что готов к подавлению общественной активности и вообще всего общества практически любыми средствами – даже с использованием военной силы, о чем он также заявил на встрече с силовиками.





В случае, как он считает, необходимости. Это прозвучало практически как приказ его помощникам по Гродненской и Брестской областей, что они могут рассчитывать на расквартированные там воинские части.









В.В.: Это свидетельствует о том, что не исключен новый виток репрессий?





А.Б.: Мы всегда говорили, что этот режим имеет не только авторитарные черты, но в любой момент может стать и полуфашистским. Сейчас зажимание гаек продолжается. Лукашенко видит, что не может иным способом совладать с общественным мнением. Поэтому и идут прямые угрозы.





Ну и буквально сегодня (30 октябпя - прим. БП) стало известно, что будет ужесточен административный кодекс. Уже готовы соответствующие поправки к закону об увеличении штрафов и сроков наказания за участие в несанкционированных митингах (с 15-ти до 30-ти суток), за незарегистрированную, как они называют, символику.





Таким образом, давление усиливается. К этому надо прибавить, что количество политзаключенных и людей, которых обвиняют в совершении «преступлений», имеющих политическую подоплеку, превысило шестьсот человек, хотя в начале года их было трое.

Это просто обвал правовой системы, и стремительное скатывание к абсолютно полицейскому государству, которое можно сравнить с диктатурами Латинской Америки 70-годов (прошлого века).

В.В.: Как в целом складывается обстановка в стране после истечение сроков Народного ультиматума, обнародованного Светланой Тихановской?





А.Б.: Всю неделю у нас происходили совершенно неожиданно возникающие акции протеста, и в то же время был очень высокий уровень репрессий по отношению к активистам.

Идет незримая гражданская война Лукашенко, который опирается на силовиков, и всего остального народа.

Возмущены буквально все слои общества. Но власть не уступает, активно применяет репрессии по отношению к тем же студентам. Сотни из них были отчислены из разных вузов – как Прошли забастовки рабочих, врачей, артистов, студентов, которые были наиболее, пожалуй, активны.по отношению к тем же студентам. Сотни из них были отчислены из разных вузов – как Минска , так и других городов. В общем,

происходит цивилизационная катастрофа.

Беларусь реально превращается в полицейское государство. Чужих войск в стране пока нет, но и свои вполне успешно выполняют роль оккупационных сил.





В.В.: А вам не кажется, что даже Москва сегодня несколько дистанцируется от Лукашенко?





А.Б.: Да, это заметно. И сам Лукашенко перестал использовать в своих речах союзную риторику. Перед визитом к Путину и в течение какого-то времени после него Минском активно делался акцент на улучшение отношений с Россией и «опору на братский народ». Сейчас всякие комплименты в адрес России разом прекратились... А комментарии, которые идут из Кремля, стали более обтекаемые, и с не совсем нам понятными намеками.





Чувствуется, однако, некое принуждение Лукашенко к конституционной реформе, чтобы он не откладывал ее в долгий ящик. Лукашенко играет в свою обычную игру, пытаясь действовать на все внешних и внутренних фронтах. Ничего удивительного: у него же горит земля под ногами.