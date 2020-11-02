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Класковский: Вчерашняя жесть блюстителей выглядела особенно нелепо

02.11.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вчера было обычное минское воскресенье: снова звучали выстрелы (слава богу, только в воздух), взрывы (судя по всему, светошумовых гранат). Силовики на фирменных синих бусиках гонялись за людьми прямо по полю у Куропат, молотили дубинками. Этакая дикая охота в духе голливудских хорроров, пишет политический аналитик Александр Класковский.




Вчерашняяя жесть «блюстителей» выглядела особенно нелепо. Ладно уж, когда перекрывают центр, где много всяких административных зданий. Или подступы к Дворцу независимости — властной цитадели Александра Лукашенко.

Но 1 ноября марш мирных граждан был изначально нацелен в противоположную сторону, на Куропаты — место за Минской кольцевой, где в 1937-м палачи НКВД стреляли в затылок «врагам народа». Манифестанты шли почтить память жертв сталинизма.

Оказывается, и это нельзя. Больших белорусских начальников априори колбасит от любой несанкционированной уличной активности. Тем более сейчас, когда страну охватил острейший политический кризис. Потому и в святой день поминовения предков «Дзяды» была включена полицейская, репрессивная логика.

Лукашенко не раз вступался за Сталина. Власти преследовали защитников народного мемориала в Куропатах, весной прошлого года потрясли общество диким выкорчевыванием поставленных ими в этом скорбном месте крестов. Нет официальных свидетельств, что Лукашенко за 26 лет правления хоть раз отдал дань памяти жертвам сталинизма в Куропатах.

Попытки же оправдать сталинизм идут от того, что нынешний белорусский режим ощущает духовное родство с той системой. Он также проникнут вождизмом, нетерпим к инакомыслию, убивает политическую конкуренцию и стремится подавить всех несогласных с генеральной линией.

Другое дело, что в ХХІ столетии в центре Европы не развернешься так, как мог в свое время Виссарионыч. Лукашенко не раз повторял, что у него нет ресурса для диктатуры. Заметьте: речь не о том, что быть диктатором в принципе не комильфо, что этому мешают какие-то моральные тормоза, а просто — нет ресурса.

Впрочем, зашкаливающие репрессии последних месяцев, пытки в застенках, язык войны в устах вождя и его служак, поиск врагов народа и конфронтация с внешним миром показывают, что нынешний белорусский режим недалеко ушел от сталинизма. А может, к нему приближается.
 
 
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Вчера было обычное минское воскресенье: снова звучали выстрелы (слава богу, только в воздух), взрывы (судя по всему, светошумовых гранат). Силовики на фирменных...
 
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