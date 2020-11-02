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"Узнал об увольнении, находясь в отпуске" С Минского электротехнического завода уволили 25 бастующих

02.11.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С Минского электротехнического завода уволили 25 человек, которые принимали участие в забастовке.

"Узнал об увольнении, находясь в отпуске" С Минского электротехнического завода уволили 25 бастующих
Об этом БелаПАН сообщил бывший ведущий инженер предприятия Виталий Чичмарев.

"Меня тоже уволили с сегодняшнего дня. У меня более 20 лет стажа работы на предприятии. Я узнал об увольнении, находясь в отпуске. Официальная причина - нанесение ущерба предприятию, неофициально - моя позиция в отношении забастовки, к происходящему в стране", - рассказал Чичмарев»

После окончания ультиматума Тихановской 26 и 27 октября некоторые работники МЭТЗ объявили забастовку.

Ранее генеральный директор МЭТЗ издал приказ о запрете забастовок, митингов и собраний на предприятии.

Работники электротехнического завода после выборов провели митинги, в ходе которых заявили о несогласии с объявленными властями результатами и потребовали прекратить насилие силовиков в отношении граждан.

11 августа на предприятии прошел стихийный митинг с участием примерно 150 человек.
 
 
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С Минского электротехнического завода уволили 25 человек, которые принимали участие в забастовке.
 
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