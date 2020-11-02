"Узнал об увольнении, находясь в отпуске" С Минского электротехнического завода уволили 25 бастующих

Об этом БелаПАН сообщил бывший ведущий инженер предприятия Виталий Чичмарев.





"Меня тоже уволили с сегодняшнего дня. У меня более 20 лет стажа работы на предприятии. Я узнал об увольнении, находясь в отпуске. Официальная причина - нанесение ущерба предприятию, неофициально - моя позиция в отношении забастовки, к происходящему в стране", - рассказал Чичмарев»





После окончания ультиматума Тихановской 26 и 27 октября некоторые работники МЭТЗ объявили забастовку.





Ранее генеральный директор МЭТЗ издал приказ о запрете забастовок, митингов и собраний на предприятии.





Работники электротехнического завода после выборов провели митинги, в ходе которых заявили о несогласии с объявленными властями результатами и потребовали прекратить насилие силовиков в отношении граждан.





11 августа на предприятии прошел стихийный митинг с участием примерно 150 человек.