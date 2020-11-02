В топ-5 кандидатов попал белорусский легионер Виталий Лисакович. В его резюме официальный сайт клуба указывает, что "Виталий забил "Химкам" и принес "Локомотиву" одно очко в матче с "Зальцбургом".





"Когда Лисакович выходит на поле, наша атака становится намного опаснее", — подчеркивается на сайте.





Помимо белоруса, среди кандидатов значатся Мурило, Ведран Чорлука, Антон Миранчук и Даниил Куликов.



