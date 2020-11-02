|
Виталий Лисакович попал в топ-5 кандидатов на звание лучшего игрока "Локомотива" в октябре
Источник материала: Партизан
Московский "Локомотив" открыл голосование болельщиков по определению лучшего игрока клуба в октябре.
В топ-5 кандидатов попал белорусский легионер Виталий Лисакович. В его резюме официальный сайт клуба указывает, что "Виталий забил "Химкам" и принес "Локомотиву" одно очко в матче с "Зальцбургом".
"Когда Лисакович выходит на поле, наша атака становится намного опаснее", — подчеркивается на сайте.
Помимо белоруса, среди кандидатов значатся Мурило, Ведран Чорлука, Антон Миранчук и Даниил Куликов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Московский "Локомотив" открыл голосование болельщиков по определению лучшего игрока клуба в октябре.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)