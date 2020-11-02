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В Латвии утвердили методику для непопадания белорусской электроэнергии в страну

02.11.2020 11:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Латвии утвердила механизм, который направлен на предотвращение попадания в страну электроэнергии, произведенной на Белорусской АЭС. Об этом сообщает балтийское информагентство BNS со ссылкой на главу КРОУ Роландса Ирклиса.

В Латвии утвердили методику для непопадания белорусской электроэнергии в страну

По словам чиновника, теперь Россия, у которой есть электроэнергетические связи с Беларусью, должна будет представлять доказательства того, что экспортируемое из РФ в Латвию электричество имеет небелорусское происхождение, передает БелаПАН.

Ирклис сообщил, что этот механизм уже одобрен Латвией и Эстонией, но еще не согласован с Литвой.

26 октября государственное производственное объединение «Белэнерго» уведомило литовского оператора системы передачи электроэнергии Litgrid, что выработка электрической энергии на БелАЭС начнется с 1 по 10 ноября. В Litgrid в свою очередь заявили, что с момента начала производства электричества на БелАЭС возможность коммерческих поставок электроэнергии из Беларуси будет немедленно заблокирована, как это определено в литовском законе о мерах по защите от угроз со стороны небезопасных АЭС в третьих странах.

«Как мы уже заявляли, после получения информации о начале производства электроэнергии или регистрации в центре управления системой Litgrid данных о производстве на Островецкой АЭС, мы немедленно определим мощность 0 МВт для коммерческих потоков электроэнергии из Беларуси. Мы внимательно следим за ситуацией и готовы действовать», — сообщил исполняющий обязанности генерального директора Litgrid Видмантас Грушас.

Литва, с самого начала протестовавшая против строительства БелАЭС, неоднократно заявляла о намерении заблокировать поступление белорусского электричества на европейский рынок после запуска атомной станции. Однако не раз высказывались предположения, что электроэнергия из Беларуси станет поступать в ЕС через торговое сечение между Россией и Латвией.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. В августе в активную зону реактора первого блока атомной станции загрузили 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. С этого начался физический пуск БелАЭС.

Сейчас станция работает вхолостую примерно на 35% мощности, электричество в сеть еще не выдается.

Ввести блок в эксплуатацию, при которой он заработает на 100% мощности, планируется в 2021 году. Второй энергоблок на полную мощность, как предполагается, будет выведен в 2022 году.

По прогнозу Минэнерго, после выхода на полную мощность оба блока станции ежегодно будут вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии.

 
 
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Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Латвии утвердила механизм, который направлен на предотвращение попадания в страну электроэнергии,...
 
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