Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 83

Землетрясение, произошедшее днем в пятницу, унесло жизни 83 человек в Турции и двух в Греции. По последним данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям , число погибших возросло до 83, пострадали 962 человека.





Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.

На западе Турции произошло землетрясение в 6,6 баллов. Днем в пятницу 30 октября начло трясти близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на ближайших греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9.

Землетрясение вызвало небольшое цунами.