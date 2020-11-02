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Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 83

02.11.2020 11:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Землетрясение, произошедшее днем в пятницу, унесло жизни 83 человек в Турции и двух в Греции. По последним данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, число погибших возросло до 83, пострадали 962 человека.

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 83

Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.

На западе Турции произошло землетрясение в 6,6 баллов. Днем в пятницу 30 октября начло трясти близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на ближайших греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9.

Землетрясение вызвало небольшое цунами.

 
 
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Землетрясение, произошедшее днем в пятницу, унесло жизни 83 человек в Турции и двух в Греции.
 
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