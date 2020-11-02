C Минского электротехнического завода уволены 25 человек, участвовавших в забастовке

С Минского электротехнического завода уволены 25 человек, участвовавших в забастовке, сообщил БелаПАН экс-ведущий инженер предприятия Виталий Чичмарев.





«Меня тоже уволили с сегодняшнего дня. У меня более 20 лет стажа работы на предприятии. Я узнал об увольнении, находясь в отпуске. Официальная причина — нанесение ущерба предприятию, неофициально — моя позиция по отношению к забастовке, к тому, что происходит в стране», — рассказал Чичмарев.

Как сообщалось, работники Минского электротехнического завода 26 октября начали забастовку.

Ранее генеральный директор МЭТЗ Александр Радевич издал приказ о запрете забастовок, митингов и собраний на предприятии.

Работники электротехнического завода после выборов провели митинги, в ходе которых заявили о несогласии с объявленными властями результатами и потребовали прекратить насилие силовиков в отношении граждан.

11 августа на предприятии прошел стихийный митинг с участием примерно 150 человек, в ходе которого были сформулированы требования к властям страны. В частности работники завода заявили, что не согласны с результатами выборов и «нечестным подсчетом голосов» и требуют «немедленного прекращения насилия в отношении мирных и безоружных граждан, которые имеют право выражать свою политическую позицию в соответствии с Конституцией Беларуси».

Они также потребовали освобождения «задержанных во время мирных демонстраций и непривлечения их к административной и уголовной ответственности как участников несанкционированных массовых мероприятий».

Кроме того, работники завода потребовали прекратить блокировку в стране интернета и не допустить "реакционные действия со стороны администрации предприятия в отношении работников, выразивших свою гражданскую позицию".