Политический кризис в Беларуси ставит крест на экономических реформах

Премьер-министр несколько раз на неделе ездит по госпредприятиям. По плану властей производительность труда за ближайшие пять лет в госсекторе должна вырасти в 1,4 раза. Однако в нынешних условиях власти едва ли решатся проводить реформы для решения этой задачи.





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На прошлой неделе сразу 60 белорусских экономистов написали открытое обращение к общественности, в котором предложили свои услуги по подготовке программы экономических реформ.

«Мы видим будущее Беларуси среди развитых экономик, в которой каждый человек имеет равные шансы на реализацию своих возможностей. Но для этого необходимо разрешить множество накопленных структурных проблем», — подчеркнули в своем письме экономисты.

По их мнению, чтобы Беларусь смогла развиваться, нужно устранить политический кризис, обеспечить независимость судебной системы, изменить роль государства в экономике.

«Из “прогрессора”, руководящего и направляющего экономическое развитие, государство должно превратиться в гаранта развития институтов и социальной инфраструктуры. Государство не должно вмешиваться в экономику с планами и заданиями», — считают эксперты.

Рекомендации авторов письма не очень понравились премьер-министру Роману Головченко, который спустя день после обнародования открытого обращения дал понять, что в таких советах правительство не нуждается.

«Мы слышим много советов от независимых экономистов, как строить экономику Беларуси. Мы рады всем советам, главное, чтобы они были конкретными и приземленными, а общие рецепты из учебников по экономике 1-2 курса, извините, нам не нужны», — подчеркнул Головченко.

Однако на бумаге, как ни странно, давние рекомендации и независимых экономистов, и специалистов, которые работают в госорганах, стали сходиться.

По сведениям БелаПАН, проект программы социально-экономического развития содержит меры по повышению эффективности госсектора, которые ранее Беларуси предлагали реализовать и Международный валютный фонд, и Всемирный банк, и белорусские исследовательские центры.

Если программа социально-экономического развития на 2016—2020 годы предполагала, что эффективность, то есть прибыльность госпредприятий, будет расти за счет укрепления корпоративного управления госсектором, то в проекте программы на новую пятилетку содержатся советы, которые давно дают Беларуси авторитетные международные организации.

О чем идет речь? Западные кредиторы уже несколько лет рекомендуют белорусским властям провести диагностику госпредприятий, чтобы понять реальное положение дел там, оценить их перспективы и принять конкретные решения по повышению эффективности госсектора.

Проект программы социально-экономического развития на пятилетку как раз и предполагает проведение такой диагностики. Предполагается, что в результате диагностики, как и предлагал Беларуси МВФ и Всемирный банк, все госпредприятия будут разделены на несколько групп.

В первую группу попадут стратегические и прибыльные госпредприятия, способные успешно развиваться самостоятельно, во вторую — предприятия со значительным долгом, но жизнеспособные, которые нуждаются в реструктуризации операционной деятельности и повышении эффективности бизнес-процессов.

К третьей группе планируется отнести нестратегические госпредприятия (микро- и малые организации), трансформация которых в частные предприятия повысит их эффективность.

Наконец, устойчиво неэффективные госпредприятия планируется отнести в четвертую группу. МВФ и Всемирный банк предлагали их банкротить, а власти планируют их оздоравливать «путем санации и перепрофилирования».

Судьба белорусских реформ зависит от Москвы

Власти рассчитывают, что в результате диагностики и повышения эффективности госпредприятий производительность труда в госсекторе за пятилетку вырастет в 1,4 раза.

Спору нет, задача благородная, особенно в свете того, что, по оценкам властей, Беларусь отстает от ЕС по уровню производительности труда в 4,5 раза.

Однако эксперты пока не видят предпосылок, которые бы свидетельствовали о подготовке экономических реформ в стране.

«Сейчас понять, кто и к чему будет готов, невозможно. Мы живем в условиях политического кризиса и риски того, что ситуация в стране начнет ухудшаться, существуют. В этих условиях начинать долгосрочные реформы, коей является реформа госсектора, невозможно», — отметил в комментарии для БелаПАН директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

Схожую точку зрения высказывают и другие эксперты.

«Никаких предпосылок того, что реформирование сектора госпредприятий начнется в ближайшее время, не видно. С учетом той ситуации, которая сейчас сложилась в стране, вероятнее консервация нынешнего положения госсектора, а не его изменение», — предположила в беседе с корреспондентом БелаПАН научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.

Еще хуже, говорят экономисты, если будет законсервирована не только ситуация в госсекторе, но и политический кризис в стране.

«Консервация нынешней ситуации в стране приведет к серьезному кризису, он может быть комплексным и может затронуть разные сектора экономики. Когда вместо возможностей компании видят риски, о каком развитии экономики можно говорить? Напряженная ситуация в стране создает предпосылки для затяжной рецессии», — считает Чубрик.

Что касается судьбы реформ в госсекторе, то во многом ответ на этот вопрос будет зависеть от хода белорусско-российских отношений, предполагают эксперты.

«Будут ли реформы в секторе госпредприятий в ближайшую пятилетку проводиться? Это зависит от того, будет ли Россия предоставлять Беларуси финансовую поддержку. На данный момент Россия, если судить по риторике, готова выделять новое финансирование в случае углубления экономической интеграции с Беларусью», — говорит Точицкая.

Если Беларусь не примет условия России и не получит новые кредиты от России, то тогда вероятно начало реформ в госсекторе в среднесрочной перспективе, считает она. «Но на данный момент не видно предпосылок, которые говорят о том, что государство готовится к таким реформам», — повторилась экономист.

В том случае, если до реформ в реальном секторе экономики дело не дойдет, последствия могут быть весьма печальные, прогнозируют эксперты.

«Избегать реформы в секторе госпредприятий можно и 5, и 25 лет. Вопрос в том, а во что тогда превратится страна? Если не задаваться ответом на вопрос, сколько в Беларуси будет проживать людей и как они будут жить, то реформы в секторе госпредприятий можно откладывать много-много лет», — резюмировал Чубрик.