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Лидерам сборной Беларуси по пляжному футболу не продлили контракты. Они выступали против насилия
Источник материала: Tut.by
По итогам переаттестации национальной команды Беларуси, проведенной Министерством спорта республики, контракты на 2021 год с рядом игроков не будут продлены. Об этом
Среди футболистов, которые на данный момент не смогут защищать цвета национальной сборной в 2021 году, фигурируют такие имена и фамилии, как Валерий Макаревич, Игорь Бриштель, Илья Савич, Иван Миранович и другие.
Отметим, что Макаревич, Савич и Бриштель составили топ-3 в голосовании за лучшего пляжного футболиста Беларуси — 2019.
Сборная Беларуси на сегодня занимает 15-ю строчку в мировом и 6-е место в европейском рейтинге сборных.
Напомним, в августе в редакцию
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По итогам переаттестации национальной команды Беларуси, проведенной Министерством спорта республики, контракты на 2021 год с рядом игроков не будут продлены. Об...
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