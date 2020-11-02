СК завершил расследование дела в отношении пенсионера, который в Бресте стрелял в сотрудника ГАИ

Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении пенсионера из Брестского района, который совершил нападение на сотрудника милиции. Об этом сообщили в Следственном комитете.





Напомним, утром 27 июля в кабинет начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Брестского облисполкома пришел 70-летний мужчина. Он достал неизвестное устройство, направил его в сторону должностного лица и произвел несколько выстрелов .

Милиционер оперативно среагировал на складывающуюся ситуацию, что помогло ему избежать ранения. Руководитель в этот день проводил прием граждан.





Проведенным предварительным расследованием установлено, что обвиняемый в июле 2019 года был привлечен потерпевшим к административной ответственности за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, и без страховки. Из мести за назначение ему административных наказаний в виде штрафов он решил совершить указанное противоправное деяние.

По результатам взрывотехнической экспертизы, проведенной сотрудниками ГКСЭ, было установлено, что предмет, из которого обвиняемый производил выстрелы, является пиротехническим изделием бытового назначения.

Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, у мужчины выявлено психическое заболевание, из-за которого он во время совершения преступления не мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.





— С учетом полученной в ходе расследования информации окончательно действия обвиняемого квалифицированы по ст. 364 (Насилие и угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел из мести за выполнение служебной деятельности) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу, — проинформировали в СК.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.