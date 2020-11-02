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Mail.ru Group продает созданный белорусами сервис MAPS.ME почти за 20 миллионов долларов
Источник материала: Tut.by
Mail.ru Group продаст 100% картографического сервиса MAPS.ME за 1,6 млрд российских рублей (почти 20 миллионов долларов), покупателем стала компания Daegu Limited, входящая в группу Parity.com. Об этом сообщает
Напомним, что сервис MAPS.ME был создан при содействии известного белорусского ИТ-бизнесмена, ныне основателя Bulba Ventures Юрия Мельничка.
Компания возникла в 2010 году под названием MapsWithMe с головным офисом в Цюрихе и центром разработки в Минске. Причем на разработку сервиса были положены средства основателей: для финансирования стартапа Юрий продал квартиру в Минске. Впоследствии ментором команды стал Юрий Гурский.
В ноябре 2014 года компания, сменившая тогда название на более короткое — MAPS.ME, — была
Как отметили в Mail.ru Group, продажа MAPS.ME является частью стратегии компании, направленной на развитие основных активов, в число которых сервис не входит.
Parity.com Group — это основанная в 2018 году глобальная система мгновенных денежных переводов, которая предоставляет сервисы корпоративным клиентам в сферах страхования, туризма, e-commerce, финансов и других. Основатели компании — Виктор Мангазеев и Алекс Гребнев. Штаб-квартира находится в Швейцарии.
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Напомним, что MAPS.ME была продана Mail.Ru Group в ноябре 2014 года.
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