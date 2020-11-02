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Mail.ru Group продает созданный белорусами сервис MAPS.ME почти за 20 миллионов долларов

02.11.2020 11:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Mail.ru Group продаст 100% картографического сервиса MAPS.ME за 1,6 млрд российских рублей (почти 20 миллионов долларов), покупателем стала компания Daegu Limited, входящая в группу Parity.com. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Mail.ru Group.


Источник: friendfactor.org

Напомним, что сервис MAPS.ME был создан при содействии известного белорусского ИТ-бизнесмена, ныне основателя Bulba Ventures Юрия Мельничка.

Компания возникла в 2010 году под названием MapsWithMe с головным офисом в Цюрихе и центром разработки в Минске. Причем на разработку сервиса были положены средства основателей: для финансирования стартапа Юрий продал квартиру в Минске. Впоследствии ментором команды стал Юрий Гурский.

В ноябре 2014 года компания, сменившая тогда название на более короткое — MAPS.ME, — была продана холдингу Mail.ru Group. Сервис преодолел отметку в 140 млн скачиваний и 10 млн месячных активных пользователей. Выручка сервиса в 2019 году составила 159 млн российских рублей (около двух миллионов долларов), EBITDA — отрицательная и находится на уровне 25 млн российских рублей (более 300 тысяч долларов).

Как отметили в Mail.ru Group, продажа MAPS.ME является частью стратегии компании, направленной на развитие основных активов, в число которых сервис не входит.

Parity.com Group — это основанная в 2018 году глобальная система мгновенных денежных переводов, которая предоставляет сервисы корпоративным клиентам в сферах страхования, туризма, e-commerce, финансов и других. Основатели компании — Виктор Мангазеев и Алекс Гребнев. Штаб-квартира находится в Швейцарии.

 
Теги: Минск
 
 
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Напомним, что MAPS.ME была продана Mail.Ru Group в ноябре 2014 года.
 
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