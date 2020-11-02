Красивый дом на берегу озера в Канаде. Смотрите, что можно построить из заводских модулей

Источник материала: Tut.by

Архитектурное бюро Figurr Architects построило в Канаде сборный дом, который не вредит окружающей среде, пишет admagazine.ru. Подробности — в материале.





Клиенты бюро Figurr Architects — большая семья, решившая построить для себя новый загородный дом, в котором было бы удобно разместиться им всем. Участок, который она выбрала, располагался в живописном месте с видом на озеро Маниту в Квебеке.









И архитекторы, и заказчики были заинтересованы в том, чтобы построить экологичный дом без урона окружающей среде. Поэтому идеальным решением стало проектирование модульной конструкции, которую можно легко собрать на месте.









Бюро заранее построило пять заводских модулей длиной около 15 метров, а затем отправило их в пункт назначения. Конструкция включала в себя уже готовые и собранные окна, полы и стены с теплоизоляцией, поэтому транспортировка стала, пожалуй, одним из самых сложных этапов проекта. Гигантские модули везли в плохую погоду по проселочным дорогам с поворотами на девяносто градусов.









Дом действительно получился экологичным, и архитекторы уже подали заявку на получение сертификата LEED Gold (рейтинговая система для энергоэффективных и экологически чистых зданий. — Прим. REALTY.TUT.BY). Строительство практически не оставило углеродного следа, а сама конструкция позволяет владельцам экономить на электроэнергии за счет большого количества естественного света из огромных окон.





Интерьер дома был спроектирован так, чтобы у каждого члена семьи было свое личное пространство. Открытое пространство первого этажа включает в себя большую кухню и столовую, а также гостиную и трехсезонную застекленную веранду, окруженную озером и лесом. Кроме того, здесь располагается студия для столярных и красочных работ.