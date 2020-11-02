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Подписавшая обращение спортсменов замглавы ФИДЕ провела в милиции день рождения дочки

02.11.2020 11:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Подписавшая письмо спортсменов против насилия и фальсификаций председатель Федерации шахмат Беларуси, вице-президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Анастасия Сорокина рассказала «Трибуне», как оказалась на допросе в РУВД.


— 29 октября, как раз в день рождения моей дочери, ко мне утром домой приехали сотрудники Партизанского РУВД Минска. Мне сказали, что проводится проверка деятельности федерации шахмат. В процессе разговора изъяли телефон и флеш-карты, а потом отвезли в РУВД. Если честно, я думала, что это стандартная проверка документации в рамках действующего законодательства. Учитывая, что мы в федерации максимально открыты и соблюдаем закон, запрошенные документы быстро представили, на необходимые вопросы я ответила.

— На каком основании у вас изъяли телефон и флеш-карты?

— Это мне самой непонятно. Я уже написала заявление на возврат моих личных вещей.

— С какими словами и когда вас отпустили?

— Сказали, что, если появятся дополнительные вопросы, нужно будет прийти снова. Сотрудники пришли к нам домой около восьми утра, а вышла из РУВД я около трех дня — получается, примерно семь часов провела в компании представителей правоохранительных органов. Примерно столько длится классическая партия в шахматы.

— Сейчас вы находитесь в Москве. Уехали в целях безопасности?

— Нет, это заранее запланированная командировка, в том числе для проведения переговоров с ФИДЕ о минимизации негативных последствий отказа от проведения шахматной олимпиады белорусской стороной.

— На какой стадии решение этого вопроса?

— Надеюсь, что уже на завершающей.

— А как отреагировали коллеги в Москве на ваше задержание?

— Все очень переживали, потому что знали, что уже к вечеру я должна была приехать в Москву, и вдруг такое… Так как я являюсь вице-президентом ФИДЕ, переживали коллеги со всех уголков мира.

— Вашего мужа в РУВД допустили?

— Когда беседа закончилась, я ему позвонила, попросила, чтобы он приехал за мной. Встретились уже на улице. Сразу позвонила дочке. Обещала перед отъездом в Москву привезти ей торт. Этот ее день рождения мы, конечно, запомним навсегда.

— Многие пытались выйти с вами на связь в четверг, не зная, где вы. После выхода из РУВД получили много слов поддержки?

— Я только в России смогла подключиться к соцсетям — и увидела огромное количество сообщений от моих друзей, знакомых и коллег со всего мира. Пока я проводила день рождения своей дочери в стенах РУВД, на телефон моего мужа поступали сотни звонков и сообщений с вопросами, что со мной, где я и нужна ли какая-либо помощь. Конечно, это был не самый лучший день в моей жизни, но именно благодаря ему я в очередной раз поняла, что я очень счастливый человек, потому что меня окружают прекрасные люди — добрые, чуткие и отзывчивые! Горжусь нашими невероятными белорусами и бесконечно благодарна им и всем тем, кто написал мне из каждого уголка нашей планеты теплые слова поддержки. Я бесконечно признательна всем друзьям и родным за предложения о помощи, поддержку, звонки и сообщения.

— Чем дальше будете заниматься?

— По-прежнему планирую работать над развитием и популяризацией шахмат в Беларуси и во всем мире. И как только закончу текущие дела в России, планирую вернуться домой.

— Не боитесь, что к вам снова могут прийти из РУВД?

— Надеюсь, что в следующий раз сотрудники РУВД придут в федерацию, чтобы научиться играть в шахматы.

 
Теги: Минск
 
 
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Подписавшая письмо спортсменов против насилия и фальсификаций председатель Федерации шахмат Беларуси, вице-президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ)...
 
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