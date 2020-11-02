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Велосипедист не спешился, а что собирался сделать водитель? Авария в Бресте попала на видео (видео)

02.11.2020 11:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В районе бульварного кольца в Бресте (пересечение бульвара Шевченко и набережной Франциска Скорины) случилось ДТП с участием велосипедиста: на нерегулируемом пешеходном переходе его сбил автомобиль. Пользователь нашего форума с ником WikiLink_Brest знает обо всем, что происходит на дорогах областного центра и регулярно делится записями с камер видеонаблюдения, благодаря чему можно оценить действия обоих участников происшествия.

Велосипедист переезжал нерегулируемый пешеходный переход. Судя по всему, велодорожки там нет, поэтому переезжать было нельзя: велосипедист обязан был спешиться и пересечь проезжую часть, ведя велосипед рядом с собой (п. 151 Правил дорожного движения).

Правда, не меньшее внимание на себя обращают действия водителя желтого Opel с российскими номерами. Не вполне понятно, что он планировал сделать, приближаясь к перекрестку с круговым движением (и плотным трафиком) на немаленькой скорости по встречной полосе. Более традиционный вариант, который к тому же соответствовал бы правилам: двигаться в своем ряду, соблюдая безопасную дистанцию до другого авто и сохраняя скорость, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам, чего требует пункт 116 ПДД.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Брест
 
 
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В районе бульварного кольца в Бресте (пересечение бульвара Шевченко и набережной Франциска Скорины) случилось ДТП с участием велосипедиста: на нерегулируемом...
 
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