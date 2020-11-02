Брат с сестрой или любовники? На фото показали пары людей, и не всегда понятно, кто они друг другу

Источник материала: Onliner

Чего только не придумают в этих ваших интернетах. Вот, например, кто-то завел необычный Instagram-аккаунт, в котором собраны фотографии людей — любовных пар, а также братьев с сестрами (а также просто сестер и братьев). Забавно то, что не всегда понятно, в каких отношениях находятся люди на снимках. И находятся ли вообще — может, они из одной семьи, и это родственные узы.

Давайте и вы попробуете угадать, кто на фото — встречающаяся сладкая парочка или родственники. Только скролльте фото медленно — под каждым подписано, кто они друг другу на самом деле.

Получилось угадать? Внизу небольшой опрос, где вы можете честно сообщить о результатах.



Встречаются



Брат и сестра



Встречаются



Брат и сестра



Брат и сестра



Брат и сестра



Брат и сестра



Брат и сестра



Встречаются



Брат и сестра



Встречаются



Встречаются



Встречаются



Встречаются



Встречаются



Встречаются



Брат и сестра



Брат и сестра



Встречаются



Брат и сестра



Брат и сестра



Встречаются

Получилось?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Угадал(-а) почти всех Угадал(-а) мало кого