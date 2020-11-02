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Брат с сестрой или любовники? На фото показали пары людей, и не всегда понятно, кто они друг другу
Источник материала: Onliner
Чего только не придумают в этих ваших интернетах. Вот, например, кто-то завел необычный Instagram-аккаунт, в котором собраны фотографии людей — любовных пар, а также братьев с сестрами (а также просто сестер и братьев). Забавно то, что не всегда понятно, в каких отношениях находятся люди на снимках. И находятся ли вообще — может, они из одной семьи, и это родственные узы.
Давайте и вы попробуете угадать, кто на фото — встречающаяся сладкая парочка или родственники. Только скролльте фото медленно — под каждым подписано, кто они друг другу на самом деле.
Получилось угадать? Внизу небольшой опрос, где вы можете честно сообщить о результатах.
Встречаются
Брат и сестра
Встречаются
Брат и сестра
Брат и сестра
Брат и сестра
Брат и сестра
Брат и сестра
Встречаются
Брат и сестра
Встречаются
Встречаются
Встречаются
Встречаются
Встречаются
Встречаются
Брат и сестра
Брат и сестра
Встречаются
Брат и сестра
Брат и сестра
Встречаются
Получилось?
Чтобы сделать свой выбор,
вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, регулировка мощности, турбощетка
вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, регулировка мощности на ручке, турбощетка
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Чего только не придумают в этих ваших интернетах. Вот, например, кто-то завел необычный Instagram-аккаунт, в котором собраны фотографии людей — любовных пар, а также...
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