Распаковка Bugatti Divo. Так доставляют машину за $5,4 млн (видео)

Источник материала: Onliner

Когда ты покупаешь машину за 5,4—5,8 миллиона долларов, ты можешь позволить себе целую съемочную группу, которая запечатлит распаковку твоего новенького авто. Автомобильный дилер Miller Motor Cars в Гринвиче (Коннектикут, США) привез недавно Bugatti Divo для своего VIP-клиента и превратил процесс приема машины в красивую короткометражку.

Divo построен на платформе Bugatti Chiron, но имеет облегченный кузов и некоторые технические доработки. Bugatti анонсировала выход эксклюзивной модели Divo еще в 2018 году, пообещав собрать 40 таких суперкаров. Все они были раскуплены в считаные дни. Ждать автомобиль покупателям пришлось два года.

У автомобиля новая система охлаждения и более продвинутая схема воздухозаборников. В движение Divo приводит 8-литровый W16 мощностью 1480 л. с. До сотни гиперкар разгоняется за 2,5 секунды. Такие же показатели и у Chiron. А вот максимальную скорость ограничили до 380 км/ч, в то время как базовая версия разгоняется до 420 км/ч.