Доллар продолжает расти. До рекорда меньше копейки

Источник материала: Onliner

Конец прошлой недели доллар закончил все еще на подъеме, но уже с отрицательным ускорением. Понемногу успокаивался после резковатого роста 28 октября. Евро вообще ушел в минус, хотя недавно тоже слишком бурно дорожал. За выходные настроения валют могли пять раз поменяться — смотрим как.

Доллар с утра прибавил уже 2,07 копейки и не останавливается. Курс — 2,6559. До рекорда (2,6631 рубля 28 августа) 0,72 копейки.

У евро крупный плюс — 1,47 копейки. Торгуется по 3,0925.

У российского рубля мощный минус — 2,93 копейки. Его сотня стоит 3,2997.

В пятницу доллар подорожал на 0,88 копейки и стоил 2,6352 рубля. Евро потерял 0,62 копейки, торговался по 3,0778. У российского рубля был минус 0,16 копейки, сотня стоила 3,329 белорусского.

Доллар побьет сегодня рекорд?

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