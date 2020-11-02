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Доллар продолжает расти. До рекорда меньше копейки
Источник материала: Onliner
Конец прошлой недели доллар закончил все еще на подъеме, но уже с отрицательным ускорением. Понемногу успокаивался после резковатого роста 28 октября. Евро вообще ушел в минус, хотя недавно тоже слишком бурно дорожал. За выходные настроения валют могли пять раз поменяться — смотрим как.
Доллар с утра прибавил уже 2,07 копейки и не останавливается. Курс — 2,6559. До рекорда (2,6631 рубля 28 августа) 0,72 копейки.
У евро крупный плюс — 1,47 копейки. Торгуется по 3,0925.
У российского рубля мощный минус — 2,93 копейки. Его сотня стоит 3,2997.
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Конец прошлой недели доллар закончил все еще на подъеме, но уже с отрицательным ускорением. Понемногу успокаивался после резковатого роста 28 октября. Евро вообще...
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