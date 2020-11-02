Страшное ДТП под Дзержинском. Автомобиль влетел в отбойник на М1 (обновлено)

Источник материала: Onliner

Читатель прислал в редакцию Onliner видео последствий страшного ДТП под Дзержинском. Судя по всему, автомобиль влетел в отбойник на трассе М1, на месте происшествия работали спасатели, медики и гаишники. По словам очевидца, сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего из салона автомобиля.

«Страшная авария на трассе М1 в направлении Минска, рядом с Дзержинском, автомобиль врезался в отбойник. Похоже, что его вытолкнули из крайней левой или не справился с управлением. МЧС работает, разрезает машину, наверное, достают пострадавшего. Второй лежит на асфальте на носилках, вроде живой», — пишет очевидец происшествия. По его словам, видео сделано в 21:49.

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Утром в понедельник официальную информацию о происшествии предоставили в ГАИ Минской области.

«1 ноября около 20:50 на 313-м км автодороги М1 (Минск — Брест — граница России) в Дзержинском районе водитель (1958 года рождения), управляя автомобилем Opel Vectra, двигался в левой полосе движения со стороны Бреста в направлении Минска. По предварительной информации, он не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на дорожное ограждение, разделяющее транспортные потоки. В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, пассажир (женщина 1962 года рождения) с полученными травмами доставлена в реанимационное отделение больницы», — проинформировали в Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка.







