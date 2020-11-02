По госТВ показали, как в силовиков бросают «взрывное устройство». Что было на самом деле?

Источник материала: KYKY

На СТВ вышел репортаж провластного жураналиста Григория Азаренка. В нем показали, как протестующие якобы бросают в силовиков «взрывное устройство то ли с крыши, то ли из окна».

Вот, что сказал в сюжете Азаренок: «Подобные взрывные устройства как раз в Telegram-каналах учат делать анархисты и радикалы. Однако фантазия у невероятных сегодня разыгралась. «Мотопутилы» тут же всем рассказали, что это я взорвал для красивой картинки. Сразу после того, наверное, как отравил Навального».

Самоирония – это прекрасно. Ведь еще до выхода этого ролика в эфире госТВ, очевидцы событий на Логойском тракте начали говорить, что взрыв был странным.

Например, вот на этом видео, снятом очевидцем с другого ракурса, видно, что взрывное устройство бросают со стороны группы людей, стоящей рядом с силовиками.

А еще есть «режиссерская версия» сюжета СТВ.

Выводы делайте сами.