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В России введены новые требования к ПТС

02.11.2020 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 ноя - Sputnik. В России вступили в силу положения приказа МВД, предусматривающие введение новой формы паспорта транспортного средства (ПТС), а также его электронный формы.

Ведомственный приказ "Об утверждении форм документов, идентифицирующих транспортное средство, и требований к ним" вступил в силу еще с 1 января 2020 за исключением двух пунктов, введение в действие которых было отложено до 1 ноября.

В частности, с этого числа требования к ПТС дополняются порядком оформления паспорта взамен утраченного в отношении автомобиля, не состоявшего ранее на государственном учете. Уточнен перечень сведений, вносимых в свидетельство о регистрации автомобиля и ПТС, а также вносимых в графу "Особые отметки" ПТС. Кроме того, документ устанавливает введение электронных паспортов ТС.

По информации МВД РФ, в целом положения приказа (вступившие в силу с 1 января) предусматривают, что формы свидетельства о регистрации автомобиля и водительского удостоверения будут соответствовать российскому законодательству и международным нормам. В частности, на бланке водительских прав будет не только надпись Permis de conduire, но и новая – Driving licence.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Кроме того, внесены изменения в инструкцию о выдаче разрешений на установку на автомобили устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов.
 
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