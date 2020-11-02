В России введены новые требования к ПТС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 ноя - Sputnik. В России вступили в силу положения приказа МВД, предусматривающие введение новой формы паспорта транспортного средства (ПТС), а также его электронный формы.

Ведомственный приказ "Об утверждении форм документов, идентифицирующих транспортное средство, и требований к ним" вступил в силу еще с 1 января 2020 за исключением двух пунктов, введение в действие которых было отложено до 1 ноября.

В частности, с этого числа требования к ПТС дополняются порядком оформления паспорта взамен утраченного в отношении автомобиля, не состоявшего ранее на государственном учете. Уточнен перечень сведений, вносимых в свидетельство о регистрации автомобиля и ПТС, а также вносимых в графу "Особые отметки" ПТС. Кроме того, документ устанавливает введение электронных паспортов ТС.

По информации МВД РФ, в целом положения приказа (вступившие в силу с 1 января) предусматривают, что формы свидетельства о регистрации автомобиля и водительского удостоверения будут соответствовать российскому законодательству и международным нормам. В частности, на бланке водительских прав будет не только надпись Permis de conduire, но и новая – Driving licence.